歐盟10月汽車銷售 創十年新高
2019-11-19 18:59
經濟日報 編譯林奇賢
/綜合外電
歐盟10月新車銷售攀抵10年新高，主要是德國和法國主要市場的需求大多非常強勁，且福斯汽車（VW）的銷售大增29%。
根據歐盟汽車製造商協會（ACEA）19日公布的資料，歐盟上月新車註冊領牌數增加8.6%，達到121.4萬輛車，為2009年以來最高。
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去年10月，隨著較嚴格的排氣測試法規上路，新車註冊領牌數減少7.3%，因而降低了基期，所以上月除了賽普勒斯和英國之外，幾乎全歐盟國家的銷售都有所增長。
內部成員包含歐洲各大汽車製造商的ACEA表示，10月德國新車銷售成長13%，法國上升8.7%，義大利和西班牙則分別增加6.7%和6.3%。英國的新車銷量則跌了6.7%。
比起去年同期，今年前10個月的新車註冊數下滑0.7%。
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