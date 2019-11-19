今年巴西雨林大火 科學家：是人禍

2019-11-19 18:03 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



人類不斷砍伐樹木資源，是造成森林大火頻傳的主因。英國科學家利用衛星數據比對森林大火次數後發現，今年夏天巴西亞馬遜雨林之所以大火次數超越以往，與當地毀林行為增加有關。科學家也表示，外界若無法處理毀林問題，珍貴的雨林最終將會化為一堆灰燼。

據《英國獨立報》報導，從今年1月到8月，巴西森林大火次數已超過7.2萬次，是2013年以來新高，較去年同期成長83%。科學家發現，今年7月毀林次數相較前3年當月平均就增加4倍，的火災數量也是2018年3倍，創下2010年以來新高。

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據《新聞週刊》報導，蘭卡斯特大學教授巴洛表示指出，亞馬遜森林大火通常有3大類，但都是人類引起，「這些都是由人類行動開始，包括在砍伐森林過程中燒毀樹木、維護農田或或因土地糾紛而縱火。」

科學家指出，預估隨著毀林面積大幅增加，恐怕超越1萬平方公里，成為2008年以來最大面積的流失。這次研究結果也與媒體播放的影片與圖像結果一致，在森林砍伐地區都確實出現大火。

研究人員表示，2019年大火性質之所以特殊，從某些保護區火災次數異常增加就可見一斑，例如雅曼辛國家森林公園從2018年到2019年，森林大火數量就增加了3.55倍。

巴洛指出，「今年持續大火與毀林次數明顯的上升，等於駁斥了巴西政府今年8月是亞馬遜正常大火季節的說法。」

本次研究結果刊登在《Global Change Biology期刊》。

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