影／強轟非洲視障學生出場 牛津辯論社挨轟道歉

2019-11-19 17:54 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



歷史悠久的英國牛津大學辯論社（Oxford Union）爆出醜聞。上個月，一名來自迦納的盲人研究生阿扎馬蒂（Ebenezer Azamati）前往參加一場有關英國政府的辯論會，開場前竟遭保安人員暴力驅逐。過程影片在近期曝光，牛津辯論社在飽受批評後，才趕緊出面道歉滅火。

《CNN》報導，牛津大學非洲協會（OUAS）主席奧邦納（Nwamaka Ogbonna）表示，阿扎馬蒂10月17日當天提早到場保留席位後便離開用餐，後來返回會場卻被保安人員告知不能入坐，因為已經滿場且辯論即將開始。

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當時有名好心人見狀就讓位給阿扎馬蒂，但當他坐下後，該名保安又出現，拍打阿扎馬蒂大腿並企圖把他從椅子上拉起來。

曝光影片可見，阿扎馬蒂抓住椅背抵抗，並要求拿回他的辯論社會員卡。

目擊的法學系學生海特維爾（Henry Hatwell）指出，阿扎馬蒂基本上是被保安人員拉著腳踝，差點就被拖走。

最後阿扎馬蒂的朋友介入，安全的將他帶離現場。牛津大學非洲協會痛斥，發生在阿扎馬蒂身上的事情充滿了暴力、不公正、不人道而且相當可恥。

然而，牛津辯論社最先聲稱阿扎馬蒂有暴力行為在先，上個月還做出懲處，暫停他的會員資格直到明年5月。所幸，16日的上訴聽證會過後，該禁令已被撤銷，辯論社主席麥克格拉斯（Brendan McGrath）也對阿扎馬蒂所遭受的恥辱親自道歉。

但牛津大學非洲協會事後發表聲明，不但要求辯論社主席公開道歉，也要動粗保安接受處分。其他現場與會者跟牛津大學非洲協會也都認為主席麥克格拉斯在這起事件上處理不當，打算對他發起彈劾案。