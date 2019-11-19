白俄羅斯選美皇后與總統傳不倫戀 當選國會議員
2019-11-19 17:41
聯合報 邊驗張佑生
╱即時報導
18日公布的白俄羅斯國會大選正式結果顯示，忠於威權總統魯卡申柯的候選人大獲全勝，取得眾議院全部110個席次，反對派未能搶下任何一席。
最受矚目的新議員之一，是年僅22歲、去年當選白俄羅斯小姐的瓦希勒維奇（Maria Vasilevich），成為白俄最年輕的國會議員。她近幾個月常被目睹陪同魯卡申柯出席官方活動，不倫戀傳聞甚囂塵上。
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65歲的魯卡申柯自1994年便開始擔任前蘇聯國家白俄羅斯的總統，被稱為是「歐洲最後的獨裁者」。他任內舉行過一系列選舉，都被國際觀察家評為不公。
白俄羅斯明年將舉行總統大選。魯卡申柯現身投票時，已證實他將再度競選連任。
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