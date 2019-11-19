影／白茫茫一片！野火霧霾籠罩雪梨 居民呼吸困難

2019-11-19 16:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



澳洲新南威爾斯省野火持續肆虐，加上昨晚強風吹襲，使得澳洲最大城市雪梨19日一早就籠罩在一層濃厚的霧霾之下，空氣品質達「危險」程度。當局呼籲人們盡量待在室內避免劇烈運動，患有呼吸道疾病的民眾需格外小心。

連日大火影響下，新南威爾斯部分地區的空氣品質超出澳洲標準8倍之多。雪梨空氣汙染更是達「危險」（Hazardous）等級，市區西北部空氣品質指數（AQI）在今日上午7-8時飆到2974，到9點時略降但仍高達2334，約比北京與雅加達要惡劣20倍。依澳洲標準，空氣品質指數達到200便進入「危險」等級。

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空拍影片可見，雪梨周二早晨霧濛濛一片，幾乎看不到中央商業區（CBD），當地居民被警告要避免在戶外活動，有民眾表示空氣品質惡化程度前所未見，連身體健康的人都感到「呼吸困難」。

這場霧霾主要來自約150多公里外的瓦勒邁國家公園野火，至今已延燒約14萬公頃，且火勢仍未獲控制。