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馬來西亞總理馬哈迪流鼻血 記者會被迫提前結束

2019-11-19 16:45聯合報 編譯張佑生╱即時報導

馬來西亞總理馬哈迪今天在記者會忽然流鼻血，導致活動提早結束。馬哈迪今天出席2019年馬來西亞國際棕櫚油大會及展覽（PIPOC）後的記者會時，用自己白色手帕擦鼻子，過後發現手帕上有紅色血漬。

馬哈迪的保安人員即刻中斷記者會，並將94歲的馬哈迪帶走。總理辦公室發布消息表示，馬哈迪鼻子輕微出血，但是他身體健康，民眾不必擔心。

財政部長林冠英指馬哈迪的健康無礙，並指他19日與馬哈迪會面，並討論數項國家課題。

林冠英於下午3時許在其臉書上傳與馬哈迪的合照，力證馬哈迪的健康無礙，可如常在辦公室工作。

高齡94的馬哈迪健康狀況受到嚴密檢視。路透
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