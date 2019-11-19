教你丟東西的日本收納女王開始賣東西啦！

2019-11-19 14:48 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



知名暢銷作家、Netflix影星日本收納女王近藤麻理惠（Marie Kondo）除了販售全球怦然心動的整理術之外，近期她開始鼓勵大家買東西，她的東西。

根據華爾街日報，18日起麻理惠將在她的網站konmari.com上販售會讓她「怦然心動」的125件居家及生活物品。麻理惠表示她透過「心動感」選擇產品，而確認心動感的方式為藉由觸摸並思索一件物品帶來的意義。

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網站上的產品來自全球，不過幾乎一半來自她的國家日本，產品的美學及感性代表著日本的簡單及樸實特色。網站販賣的物品從日本木工製作的指壓棒（Shiatsu stick）至廚具用品包括竹製茶筌、陶瓷廚具、銅製餐具等都有。

與麻理惠先前鼓勵民眾斷捨離的觀念相觸，網友（Sam Laskaris‏）在推特上表示，「現在#mariekondo要你買越多她的商品越好。#ironic 」，真諷刺。

麻理惠表示，「我並不是鼓勵民眾過度購買任何東西」，麻理惠相信物質的能量可以帶來內心平靜，太多錯誤的物品可能會造成內心混亂。有故事、被珍視的物品可以讓家裡變成一個避風港。

她說，「對我來說更重要的是生活周遭的東西是否會讓你心動，如果你現在用的碗已經能讓你心動，我完全不建議你購買新的取代它」。

根據BBC，麻惠理網站表示整理術並不只是丟棄物品，而是考量物品是否帶給你快樂。「當你整理完，就會有更多空間歡迎更有意義的物品、人物以及經驗到生活中」。