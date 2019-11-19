超過1成日企 規定高跟鞋高度惹議

2019-11-19 14:41 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



根據調查，11.1%的日本企業對女性的高跟鞋高度有嚴格規定。日本職場上的兩性差別待遇，也引發模仿MeToo的「#KuToo」運動。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook

根據18日公布的調查報告，超過十分之一的日本企業對女性的高跟鞋高度有嚴格規定！日本勞動組合總連合會表示，諸如此類的職場上兩性差別待遇已成超過業務必需的「職權騷擾」。今年6月日本的社群網站更出現大量的「#KuToo」標籤，抗議企業對女性高跟鞋的要求是在物化女性。

規範高跟鞋的高度

根據《日本時報》報導，日本勞動組合總連合會訪談一千位20至59歲的職場工作者，其中男女各半。57.1%的企業對於服裝儀容有正式規定，其中旅館餐飲業高達86.7%，金融業為71.4%，最低為建築業，僅33.3%。

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至於女性的職場規範，11.1%的企業對女性的高跟鞋高度有嚴格規範，8.6%的企業要求職場女性必須化妝。更有高達36.2%的受訪者表示公司對不同性別的差別待遇難以改變，12%認為這些規定是不適當的。

日本「#KuToo」運動

《獨立報》指出，勞動組合總連合會表示，日本社會對職場女性的差別待遇屬於「職權騷擾」，他們將會對此採取行動遏止。根據日本參議院最新通過的法案內容，職權騷擾的三個認定條件為：一、以優越的關係為背景；二、作出超過業務上需要及適當範圍的言行；三、損害工作環境。

近來日本的社群網站出現大量的「#KuToo」標籤，「#KuToo」結合了日語中的鞋子和痛，發起人為模特兒兼作家石川優實，模仿著名的MeToo運動。

「#KuToo」發起人石川優實。(Photo by 影片截圖)

「女性不是工作場所的裝飾品。」致力於兩性平權的人權團體「立即平等」，其成員杭特批評，要求職場女性一定要穿著高跟鞋是在物化女性，而且穿著高跟鞋行動很痛苦，更可能對腳部造成長期傷害。

日本的厚生勞動大臣根本匠對此表示，女性在職場上穿高跟鞋是「被社會所接受的」，且是職業必需的裝束。《獨立報》也指出，很多日本企業更因眼鏡帶給人冷酷的印象，禁止職場女性戴眼鏡。

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