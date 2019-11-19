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全球影響力城市指數 台北因對抗氣候變遷不力跌至39名

2019-11-19 14:29經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

2019年「全球影響力城市指數」（Global Power City Index，GPCI），前五名排名未變，依序為倫敦、紐約、東京、巴黎和新加坡。台北因對抗氣候變遷的投入程度降低，在「環境」項目的排名大幅下滑，綜合排名也由35跌至39。

「全球影響力城市指數」由日本的森紀念基金（ Mori Memorial Foundation）都市戰略研究所（Institute for Urban Strategies）編纂，依據「經濟」、「研發」、「文化交流」、「宜居性」、「環境」和「易達性」來評估全球48座城市對創意人才及優秀企業的吸引力。

在全球環境意識持續升高之際，亞洲許多城市在「環境」項目的排名下滑，台北由14跌至25，首爾由27掉到34，新加坡由13落至16。報告指出，東京則是亞洲唯一在「環境」排名上升的城市，由29上升至23，主因東京都政府在2020年東京奧運及帕運前夕對氣候變遷行動的承諾。

2019年「全球影響力城市指數」，台北綜合排名由35跌至39。路透
2019年「全球影響力城市指數」，台北綜合排名由35跌至39。路透
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東京奧運氣候變遷

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