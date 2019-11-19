年底該不該進場？不妨先停看聽一個統計兩個建議
2019-11-19 13:22
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
美股再創新高，台灣加權股價指數今年以來也上漲近19.5%，散戶考慮還能不能進場之餘，不妨先考慮以下統計和全球最大避險基金創辦人的建議：
●彭博這張圖表（如附表）告訴我們，台股過去十年來11月至12月平均回報率約2%，不如中國、日本和南韓。如果歷史紀錄足供參考，台灣加權股價指數11月以來已2.2%，顯然已漲足歷史年終平均水準。可別忘了 ，市場還面臨美中貿易談判進展的外來變數。
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●億萬富豪避險基金創辦人達里歐接受CNBC訪問，建議投資人勿犯大多數投資人會犯的兩大錯誤。其中一個就是追高，最近股市上漲，就以為追高「代價好，不怕代價高」。
「別犯這個錯誤，買到那些已經上漲的股票，還以為買得好，卻不怕買貴了 。」
達里歐給散戶的第二個忠告是：要善加分散投資部位。
「透過分散投資，可以降低風險而不降低回報。」
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