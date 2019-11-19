智利暴亂延燒 總統首次譴責警方濫權

2019-11-19 13:17 世界日報 編譯中心／綜合18日電



智利總統皮內拉（左）首度譴責警方針對示威者使用過度暴力。 美聯社 分享 facebook

因地鐵票漲價而觸發的智利大規模抗議已持續一個月，已有22人在暴亂中喪命，超過2000人受傷。智利總統皮內拉17日首次譴責警方在維持秩序過程中濫權。

皮內拉（Sebastian Pinera）發表全國談話說：「當中有動武過當，涉濫權與犯法，未尊重民眾權利。」他同時承諾，「對那些犯下罕見暴力、過度動武和濫權的人，都會被繩之以法。」這被外界解讀為總統既不會寬恕警察，也不會寬恕製造暴力的極端示威人群。

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法國廣播電台報導，由於出現了大量指責警方暴力的供詞，包括性侵、毆打等，聯合國派遣調查委員會進入智利展開實地考察。根據獨立公共機構「國家人權」的數據，200多人被警察射中導致眼部重傷，甚至失明。

皮內拉表示，政府將盡其所能幫助受害者，並向周五議會各黨派達成的修憲公投決議致敬。目前的暴力示威是1990年長年獨裁的皮諾契特（Augusto Pinochet）垮台、智利重返民主以來，遭遇的最大危機。憤怒的智利人近來持續示威，抗議社會和經濟不公，政治遭來自金字塔階層頂端的一小撮人把持等。

在上周五的議會討論上，各黨宣布將在2020年4月進行修憲公投。總統皮內拉表示，「如果公民決定了，我們便會朝着民主時代的第一次制憲而邁進」。最新民調顯示，總統皮內拉的民意支持度從15%上升到了17%，而且67%的受訪民眾表示，修憲公投是積極的。