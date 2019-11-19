警方侵入校園 希臘民眾示威抗議

2019-11-19 13:16 世界日報 編譯中心／綜合18日電



遊行人士由雅典理工學院出發前往美國領事館，沿途不斷高叫反政府、反美口號。 美聯社 分享 facebook

在希臘軍政府暴力鎮壓雅典理工學院事件46周年之際，上萬希臘群眾17日走上街頭，其中包括前總理齊普拉斯，抗議現任總理米佐塔基斯容許警察進入校園，28人在衝突被捕。

約2萬名示威民眾由雅典理工學院閘門出發，並以美國領事館為終點，沿途高呼反美和反資本主義的口號。有人獻花，更有人帶同染有當年學生血跡的國旗前來。路透報導，自從希臘陷入長期債務危機之後， 17日的年度遊行成為反政府、反緊縮的焦點。

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另據德國之聲報導，今年遊行另一關注在於新民主黨自7月執政以來，透過修法以扭轉前執政黨「激進左翼聯盟」對犯罪行為的寬鬆政策，更允許警方進入校園並查扣武器，引起無政府主義者和左翼人士不滿。

「我們的校園已經淪為燃燒彈工廠。」米佐塔基斯表示。近來警方在希臘經商大學查扣了大量的示威遊行裝備，包含棍棒、安全帽等，在查扣過程中警方動用了催淚瓦斯，據稱還以拳腳攻擊女學生。

此外，在希臘第2大城塞薩洛尼基，也有1萬人上街抗議。

據悉，希臘在1967年4月至1974年7月期間由軍人專政。1973年11月14日，大學生在雅典理工學院發起罷課，抗議軍政府，後來引發 50 萬人參與的示威。