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關懷貧苦 教宗請1500窮人吃午餐

2019-11-19 13:14世界日報 編譯中心／綜合18日電

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）。 路透社
羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）。 路透社
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羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）17日在梵蒂岡的年度世界窮人日活動上，請約1500名窮人及街友吃午餐，拒絕對窮困漠不關心。

教宗在午宴前告訴聖伯多祿廣場上的群眾：「我向那些促進團結倡議，以替弱勢族群帶來確切希望者致敬。」

他說：「我最近看到些有關貧困的統計數字，社會對窮人的冷漠讓人痛苦。」他感謝在梵蒂岡為窮人提供免費醫療服務的醫務人員。

教宗也批評說：「在現今要不斷立刻完成每件事情的狂熱情緒中，任何落後的人都被視為麻煩，或是可拋棄的。有多少長者、未出生的孩子、身障人士與窮人被視為無用之人。我們草率度日，不擔心貧富差距擴大，少數的貪婪讓其他許多人的困境加劇。」

教宗之後與1500名賓客在梵蒂岡廣闊的保祿六世大廳（Paul VI Hall）共進午餐。

甘比亞移工賈拉（Lamin Jarra）說：「我們沒有很多錢，因為我們工作7、8個小時，有些人有時工作10小時只賺30歐元，所以這很艱辛。」

將訪廣島長崎 料籲禁用核武

此外，方濟各本周將前往日本廣島和長崎訪問，這是世界上僅有的兩個經歷過原子彈攻擊的地方。預料他屆時將呼籲各界採取措施，禁止使用核子武器。

方濟會先造訪泰國，而後前往日本，訪問地點包含這兩個曾於二次世界大戰期間遭美國毀滅性核武攻擊重創的城市。儘管泰國和日本天主教徒人數佔兩國總人口的比例都少於0.6%，教宗仍渴望與兩國進行宗教間的對話。

教宗梵蒂岡

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