機密文件：伊朗對伊拉克深具影響力
2019-11-19 13:12世界日報 編譯中心／綜合18日電
根據紐約時報及調查新聞網站「攔截」（The Intercept）報導，被揭露的數百份伊朗情報顯示，伊朗對於正遭受抗爭蹂躪的鄰國伊拉克深具影響力。
紐時與攔截的報導指出，他們已確認2014年至2015年間，主要由伊朗情報與安全部門撰寫的大約700多頁報告，這些報告以匿名方式交給攔截。
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匿名的機密消息來源透露，他們要「讓全世界知道伊朗在我的國家伊拉克搞甚麼鬼」。
伊拉克與東鄰大國伊朗及美國關係密切但錯綜複雜。美國積極遏止伊朗在中東地區施展影響力。
報導說，這些報告「詳細描述伊朗如何野心勃勃致力於插手伊拉克事務，以及鉅細靡遺說明伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的獨特角色」。
伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）轄下特種部隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，是伊朗負責伊拉克事務的代表，並且在伊拉克爆發政治動盪期間，頻繁造訪當地。
中央社引述消息來源告訴法新社報導，時值伊拉克爆發數十年來規模最大並造成慘重傷亡的抗爭之際，蘇雷曼尼近幾周前往巴格達與納加夫（Najaf）主持會議，說服伊拉克各政黨擁護伊拉克總理馬蒂（Adel Abdul Mahdi）。
一份來自伊朗被披露的文件顯示，當馬蒂2014年擔任伊朗克石油部長時，他似乎與伊朗「關係匪淺」。
這份報告另點名前總理阿巴迪（Haider al-Abadi）與傑佛利（Ibrahim al-Jaafari）以及前國會議長阿爾賈布里（Salim Al-Jabouri）也是與伊朗關係匪淺的政治人物。
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