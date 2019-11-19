伊朗爆示威 怪美國煽動

2019-11-19 13:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韋廷 ／綜合18日電



伊朗調漲油價且對汽油實施配額，引發民眾上街抗議，圖為首都德黑蘭近郊一座遭反政府示威者破壞的加油站。 歐新社 分享 facebook

伊朗近來因大幅調漲油價且對汽油實施配額引發民眾抗議，美聯社說，全國有上百個城鎮發生示威動亂，造成傷亡。在美國出面譴責伊朗對示威者動武隔日，伊朗政府18日砲轟美國支持暴徒，為他們的暴力行為護航。

外媒報導，在經歷連日示威動亂後，伊朗政府關閉了全國的互聯網，試圖平息因為政府將汽油價格上調50%所引發的抗議。伊朗政府表示街頭局勢在18日較為平靜，但仍有「騷亂」問題。政府發言人拉比耶指出，某些省分與城市還有集會活動。

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伊朗主要道路在這場全國騷亂中遭示威群眾阻擋，多間銀行遭縱火，公共建築被攻擊破壞，至少已造成兩人喪生，包括一名平民和一名警察。德黑蘭當局表示，目前已逮捕超過200人，並宣布實施網路管制。

伊朗國家電視台播出的畫面顯示，蒙面青年在到處都是瓦礫殘骸的街道上縱火焚燒建築物。該電視台鮮少播出異議分子抗議畫面。

美國17日譴責伊朗對示威民眾動用「致命武器」，並支持伊朗民眾和平抗議。伊朗外交部則發表聲明，痛批美國國務卿龐培歐16日推文支持伊朗示威。

這波示威潮在15日爆發，因伊朗政府宣布將每月前60公升汽油價格調漲五成、超過60公升價格調漲兩倍。自去年5月美國總統川普片面宣布退出伊朗核協議且重新制裁伊朗以來，伊朗經濟嚴重惡化。

伊朗總統羅哈尼說，調漲油價是為了籌措經費，發放福利津貼給6000萬伊朗人。他說，大約2000萬人18日晚間就可領到。伊朗共有8000萬人口，伊朗明年2月就要舉行國會大選，這項爭議決策時機相當敏感。

伊朗最高領袖哈米尼說，他支持政府的決定，並譴責在示威時破壞公物的「暴民」，他還命令安全部隊「執行任務」，明可能意味著一場大規模的鎮壓即將來臨。