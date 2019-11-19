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衛報：香港反送中示威「世人都在看」 提高了蔡英文連任希望

2019-11-19 12:23聯合報 編譯馮克芸／即時報導

衛報18日發表社論指出，北京及香港當局的打壓，讓香港反送中示威引發的危機擴大加深，此事應由當局來化解。文中提到，這場危機提高了蔡英文總統的連任前景；而外國領袖應該提醒中國：世界正在看。

這篇文章說，香港起火了，當局持續火上加油。中共喉舌人民日報18日警告，「沒有妥協餘地」。但北京及香港政府不只是絲毫不退讓，還繼續讓這場危機擴大。

香港理工大學現在被港警包圍，他們對試圖逃離現場的示威者發射一波波催淚瓦斯。這項「無處可逃」的訊息更令人不安。警方過度使用武力及蠻橫執法已使示威擴大，把這場源於反送中條例的示威活動，變成更大範圍的運動。禁止民眾集結斷絕了港人和平挑戰當局的途徑。

多數示威者雖仍保持和平，但少數激進者以令人無法接受的暴力回應，許多港人強烈反對：上周一名男子被看來是示威者的人縱火燒身時，許多人理所當然地抵制，另一名男子在警民衝突中遭磚塊擊中死亡。

但多數港人仍把這場危機歸咎於當權者，且很可能更多人至今支持這場示威的初衷：維護香港的生活方式，這種生活方式理論上在2047年之前是受到保障的，但近年來受到嚴重侵蝕。同時，港人注意到，解放軍上周在香港街頭清路障，這種「自發的清理行動」被許多人視為是在合理化解放軍的現身，且此行動是在提醒眾人：中國總有一天會動武。

衛報指出，香港的堅定示威，也是在回應中國的其他事件：中國國家主席習近平上任以來越來越強大的打壓行動，其中最嚴重的是在新疆。許多港人擔心，暫停示威或尋求妥協，就是完全投降。中共在港進一步打壓將引發源源不絕的反抗，甚至暴動。更遠的是，香港危機已提高了台灣現任總統蔡英文的連任前景。

這篇社論最後說，自1989年六四天安門事件以來，目睹了前蘇聯倒台，北京一直認為，應該盡可能在不讓步的情況下，避免血腥鎮壓。他們現在已駁斥英國的指責，未來將憤怒駁斥各種批評。外國領袖無論是否被忽略，都有義務提醒中國：世界正在看。

香港示威者18日在香港理工大學附近的警民衝突中，籠罩在港警發出的催淚瓦斯中。路透
香港示威者18日在香港理工大學附近的警民衝突中，籠罩在港警發出的催淚瓦斯中。路透
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香港理工大學香港反送中禁蒙面法蔡英文2020選舉

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