澳洲野火威脅升高 危險煙霾籠罩雪梨

2019-11-19 12:21 中央社 雪梨19日綜合外電報導



野火引發的濃濃煙霾籠罩澳洲新南威爾斯省（NSW）大片地區，今晨從雪梨多數地方幾乎都看不到中央商業區（CBD），衛生專家警告有身體病況者要留在室內。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲環境部表示，煙霾使雪梨西北部、北部高地和西北坡區的空氣品質飆破「危險」等級。

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濃煙是從哥斯伯斯山（Gospers Mountain）火災地區蔓延開來，這場大火已經在雪梨西北方延燒超過12萬公頃，且火勢仍未獲控制。

截至今天上午，新南威爾斯省各地有48宗火警，其中23件未獲控制，今天高溫、有風的天氣狀況讓鄉村消防局（RFS）處於高度警戒。

法新社報導，官方資料顯示，整個雪梨的空氣污染已達「危險」等級，市區西北部細懸浮微粒（PM2.5）最高讀數，已達空氣品質指數186 ppm（體積濃度百萬分之一），和印度的德里相當，當地居民被警告要避免在戶外活動。

自9月的火災旺季以來，新南威爾斯和昆士蘭省（Queensland）的野火，已經造成6人死亡，數百間房舍燒毀。野火在上週達到高峰，四處造成破壞。

新南威爾斯省鄉村消防局表示，消防員拚命工作，以強化封鎖線，整個星期大部分的時間裡，東岸的溫度都在飆升。

鄉村消防局在聲明中說：「有超過1300名消防員正在這些大火的現場工作，在預報出現炎熱、乾燥、有風的天氣前，執行引火回燒任務強化防火線，在此同時，有7個地區已有全面禁止生火的禁令。」引火回燒是刻意放火來清除乾燥易燃的矮木叢。