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《簡愛》作者14歲寫的小書歸國！由勃朗特博物館收藏

2019-11-19 10:59聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

英國知名作家夏綠蒂．勃朗特（Charlotte Bronte）14歲寫下的袖珍書在巴黎拍賣會被勃朗特協會（The Bronte Society）買下，並且帶回英國勃朗特博物館收藏。

BBC報導，這本稱為「年青人的雜誌」（The Young Men's Magazine）的迷你作品將收藏在布朗特家鄉西約克郡賀沃夫鎮的勃朗特博物館（Parsonage Museum）。

經營博物館的勃朗特協會募款以60萬歐元（約台幣2026萬元）標得這本書，加上額外費用總額為78萬歐元。

這本長6.1公分、寬3.5公分、共20頁的小書，是夏綠蒂於1830年為她的玩具小兵寫的六本「小書」之一，當中五本被流傳下來，四本被珍藏在勃朗特博物館。

勃朗特最知名的作品為1847年寫的經典小說《簡愛》。博物館專家表示，「年青人的雜誌」描述一名殺人犯受到被他殺害的人的鬼魂糾纏，部分情節為《簡愛》中貝莎與愛德華．羅徹斯特（Bertha and Edward Rochester）之間橋段的前身。

勃朗特協會執行長萊特（Kitty Wright）表示，「我們盡最大所能將這本小書帶回勃朗特博物館，我們無法相信這本189年前在這裡寫的書現在要回家了」。

勃朗特於14歲寫下的小書僅有6.1x3.5公分。路透
勃朗特於14歲寫下的小書僅有6.1x3.5公分。路透
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