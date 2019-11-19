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舊金山房價被玩壞！雙薪家庭憂成遊民 「谷歌蘋果害的」

經濟牌奏效 安倍明天成為日本憲政史在任最長首相

2019-11-19 09:47聯合報 記者雷光涵／即時報導

安倍晉三今天（19日）就任日本首相滿2886天追平前總理大臣桂太郎的任職記錄，明天（20日）安倍就成為日本憲政史上在任最久的首相。

對於安倍政權可以持續將近八年的時間，日本官房長官菅義偉昨天說，主要是安倍政府主打經濟優先牌，並落實在金融政策、財政政策、地方創生等獲得成效。

日本是由執政黨主席兼任總經大臣，安倍在自民黨總裁（黨主席）的任期到2021年9月底。

安倍晉三將成為日本憲政史上在任最久的首相。路透
安倍晉三將成為日本憲政史上在任最久的首相。路透
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