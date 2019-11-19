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英國大主教揶揄強生：移民若採積分制 連耶穌都來不了

2019-11-19 08:57經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

英國坎特伯里大主教韋爾比（Justin Welby）毫不留情抨擊首相強生推動積分制的移民政策，他說，若貿然實施，像耶穌這種條件的人根本來不了。

據RT報導，這位英國聖公宗教會最高領袖周一在倫敦舉行的英國工業聯合會（CBI）商會場合談話時說：「我們的創始者耶穌基督當然既非白人、也不是中產階級或英國人，他當然拿不到簽證，除非我們極缺木匠。」

他半開玩笑地批評正在推動中的移民制，引發全場大笑和熱烈掌聲。

強生推動所謂積分制移民制度不遺餘力。凡申請英國簽證的移民要按他們的資格、教育、年齡、英語語文能力以及專長是否在英國需求迫切給予積分。這個制度是仿效澳洲的做法，最初由英國獨立黨在2017年大選之前提出，強生已表示，12月12日勝選後，將推動實施他所謂「平等的」移民制度。

英國坎特伯里大主教批評，強生這種移民制度，連耶穌都會被拒英國國境之外。路透
英國坎特伯里大主教批評，強生這種移民制度，連耶穌都會被拒英國國境之外。路透
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英國移民強生

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