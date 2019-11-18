報道中國惹惱當局 瓦努阿圖拒絕記者回家

2019-11-18 23:38 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）瓦努阿圖《每日郵報》媒體總監麥加裡（Dan McGarry）周日（17日）擬乘坐飛機由澳洲布裡斯班返回瓦努阿圖首都維拉港，被拒絕登機。航空公司職員透露瓦努阿圖移民局是幕後指揮者。

就在幾天前，麥加裡被告知在該國的工作簽證被拒續期。這位資深記者表示，他遭到這樣對待，是因為《每日郵報》曾報道中國政府在瓦努阿圖的活動。

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"遇到麻煩的時候，他們的所作所為，就跟每一個滿腦子都是罪惡的政府的做法一樣。"他說，"他們寧願讓我閉嘴，或者把我趕走，也不願誠實地向公眾交代我們所報道的故事。"

中國政府正在與南太平洋地區的傳統勢力爭奪影響力，這些勢力包括美國、澳大利亞和新西蘭。

麥加裡擔任媒體總監的《每日郵報》廣泛報道了北京為瓦努阿圖基礎設施建設所作的投資，以及首都維拉港的護照出售計劃，該計劃涉及不少中國公民。

他認為，其中最讓瓦努阿圖政府惱怒的是，該報報道了中國警察未經任何法律程序，長驅直入從該國帶走6名犯罪嫌疑人，其中4人持有瓦努阿圖護照。

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麥加裡是加拿大公民，已在瓦努阿圖生活了16年。他希望回到在維拉港的伴侶和兩個年幼的女兒身邊。"眾所周知，我沒有做任何錯事。……僅僅因為我們揭示了讓政府不高興的真相， 他們就使無辜的兒童受到懲罰，非常殘忍。"

瓦努阿圖移民署沒有回應記者的采訪要求。麥加裡稱將會就此上訴，與瓦努阿圖政府對簿公堂。

本月，在另一個太平洋島國基裡巴斯，澳大利亞《60分鐘時事雜志》的采訪團隊在攝制有關中國在該地區影響力的報道時被驅逐出境。

今年9月，基裡巴斯宣布與台灣正式斷交，倒向北京。這個采訪團隊原計劃對此進行報道，卻被軟禁在酒店。

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但是記者仍然設法與反對派領導人蒂巴恩（Titabu Tibane）進行了交談，蒂巴恩說他對政府限制媒體自由、審查報道內容感到不安。

在澳大利亞周日播出的一個新聞報道中，蒂巴恩表示說："這是一個共產黨國家對我們做出的改變。對民主制度來說，這是可悲的一天。"

張平/樂然（法新社）

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