北韓向川普要回報 韓聯社：嘴硬心軟

2019-11-18 22:01 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



北韓18日表示，對北韓與美國之間無意義的會談不感興趣，北韓不會給美國總統川普任何可誇耀的東西，除非能得到回報，如果美國真想與北韓對話，就該放棄敵視北韓的政策。

曾任北韓外交部副部長、現職為外交部顧問的金桂冠，18日透過國營朝中社發聲明說，他看到川普17日在推特發文說，有意再跟北韓領導人金正恩會面，不過，川金從去年六月至今會面三次，幾乎沒有進展。

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金桂冠說，北韓對於「對我國無用」的峰會不感興趣，「如果美國真的想與我國對話，就該撤銷敵視我國的政策」。

川普17日發推文說，金正恩應「盡早採取行動，並與美方達成協議。希望快點見到金正恩！」

17日稍早，南韓與美國決定無限期延後原定本月稍晚舉行的聯合空中演習，旨在釋出善意，促使北韓重回談判桌。這項代號「警戒王牌」的演習，主要模擬空戰場景。為了支持與北韓的外交談判，演習規模與範圍自去年起就縮減，但北韓依舊反對。

韓聯社指出，雖然北韓的最新談話看似不滿美國的敵對政策，但仍強調有意與美國對話。從韓美推遲聯合空中演習，川普推文表明有意與金正恩會晤及北韓迅速回應，顯示朝美對話很可能今年內重啟。

今年四月，北韓要求美國今年底前提出新方案，解決當前核談判僵局，否則北韓將被迫放棄談判。本月稍早，北韓表示已拒絕美國再次談判的提議，因為北韓對於意在「安撫」的會談沒有興趣。

南韓國家統一研究院高級研究員趙韓範說：「金正恩已設定年底這個期限，對他而言，最重要的是美國在期限前達到要求。」