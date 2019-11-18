地平陰謀論沸騰 學者提社群警訊

2019-11-18 21:18 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



「地平論明明是假的，卻因為網路發展，相信的人越來越多。」專家指出，日前於達拉斯舉行的地平說大會，參與人數高達600名，是網路社群被錯誤使用的範例。饒舌歌手B.o.B.曾於推特表示，自己是「地平說」信徒，並吸引大量歌迷跟隨。

地平陰謀論者增加

根據《CNN》報導，第3屆「地平陰謀論學說大會」日前於德州達拉斯郊區的大使套房酒店中舉辦，約有600人參與此大會。參與者韋斯表示，雖然不想成為陰謀論者，但實在找不到百分之百的證據，能證明地球是圓的。

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像韋斯一樣相信地平論者的人數日漸增長，且相關會議在巴西、英國及義大利等地皆有舉辦。大部分的陰謀論者只是懷疑被教導的知識是否正確，韋斯表示：「我們還是很尊重那些覺得自己生活在球體上面的人，但我就是無法相信。」

心理學家布拉德頓則指出，陰謀思維相關的特徵潛藏在人類性格中。他表示：「想想你是否曾於找工作不順利的時候，認為冥冥之中有人在阻擋你。」顯示陰謀論在人類慣性思維裡產生，是一種情緒使然。

學者提思維警訊

據《據交科學》報導，儘管陰謀論者僅以懷疑地圓說的「反智論」支撐地平說，依然有公眾人物或媒體願意相信他們，包括Netflix曾拍攝《地球不是圓的》紀錄片，及饒舌歌手B.o.B.是地平說信徒。

東英吉利大學講師戴爾博士則說，過去10年網路的迅速發展，使陰謀理論者更容易找到彼此。這就是使他們的慣例成為可能的原因，他也提醒，一旦人數多了，就可能弄假成真。「社交媒體不僅能散播錯誤訊息，還會讓專家的知識比以前更不被重視。」

他指出，現今人們不願意相信紐約海頓天文館博士泰森所說的，而是相信一名饒舌歌手對地球形狀的評論，而且在社交媒體上B.o.B.可能比泰森更有影響力，這意味著知識很容易被影響力分離。

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