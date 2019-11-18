親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

香港理工大學爆衝突 公視特約導演驚傳被捕

北市吉林國小傳車禍！計程車疑失控撞行人 男送醫搶救中

臨時政府不得民心 玻國首都成孤島

2019-11-18 19:13台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

玻利維亞首都拉巴斯最近被切斷對外連結，成為極缺糧食和燃料的孤島！由艾尼茲組成的臨時政府因一連串爭議性作為，包含以實彈對付示威者，造成前總統莫拉雷斯的支持者至今仍憤恨不平，不但包圍拉巴斯、切斷外援，更要求艾尼茲18日前下台。聯合國和歐盟皆表示願意協助臨時政府重新舉辦公正的大選。

首都成孤島

《半島電視台》指出，拉巴斯遭莫拉雷斯的支持者切斷與農村之間的高速公路，形同孤島，造成食物和燃料短缺。對此，臨時政府對拉巴斯空投補給。對糧食和燃料不足表達擔憂，拉巴斯一位工人表示：「我希望情況趕快和平落幕。」

莫拉雷斯的支持者至今仍憤恨不平。來自古柯產地的支持者佔領街道，以土製的武裝並與安全部隊發生小規模的衝突。部分的支持者甚至對艾尼茲下了最後通牒：18日午夜之前必須下台，並在90天內舉辦大選。

臨時總統加劇衝突

根據《路透社》報導，儘管艾尼茲承諾要重新舉辦大選，在臨時總統任內她也有不少具爭議性的作為。對外她要求委內瑞拉馬杜羅政府的官員離開玻利維亞，並譴責古巴對於國內動亂搧風點火。對內她以實彈對付示威者，並將國營報紙「改變」（由莫拉雷斯命名），改名為「玻利維亞」。

威克森林大學的政治學者西亞維里斯表示，玻利維亞此時正極需不同陣營坐下來溝通妥協，艾尼茲的一連串作為卻加深了雙方的裂痕，將國家帶向對立的局面。

其他國家也願意對玻利維亞的臨時政府提供協助。聯合國大使阿諾特表示，聯合國將在本周派遣一個小組至玻利維亞，針對如何終止暴力和重新舉行「乾淨透明的選舉」與政府進行磋商。

【更多精采內容，詳見

玻利維亞聯合國古巴

相關新聞

日本71歲婦女不堪照顧壓力 勒死公婆丈夫

2019-11-18 18:00

川普想見金正恩 北韓：不會給川普任何東西 除非有回報

2019-11-18 17:14

警方侵入校園 希臘民眾示威抗議

2019-11-18 17:01

和平會談釋善意 俄羅斯歸還烏軍艦

2019-11-18 16:55

智利暴亂延燒 總統首次譴責警方濫權

2019-11-18 16:10

13歲小女孩護11月大嬰免受幫派攻擊！身上多處嚴重刀傷

2019-11-18 15:00

拒對窮苦漠不關心 教宗請1500名弱勢吃午餐

2019-11-18 14:58

義大利阿諾河氾濫 佛羅倫斯也拉警報

2019-11-18 14:21

北韓罵拜登該死「瘋狗」 川普跟著酸

2019-11-18 14:19

黃背心闖入 拉法葉百貨關門

2019-11-18 14:19

士兵涉嫌殺害平民 英媒：政府掩蓋戰爭罪證

2019-11-18 13:52

影／安德魯王子陷性醜聞 自清專訪釀公關災難

2019-11-18 13:08

美中防長會晤 中方要美慎重處理台灣問題

2019-11-18 12:42

伊朗調漲油價釀2死 美譴責動武支持和平抗議

2019-11-18 12:16

澳媒公開黑幕 中國大陸買通索羅門官員與台斷交

2019-11-18 10:13

英相強生選前承諾實現脫歐 結束經濟癱瘓不確定性

2019-11-18 10:09

影／黃背心「占領消費殿堂」法國拉法葉百貨因示威關閉

2019-11-18 08:13

義大利阿諾河暴漲！ 佛羅倫斯市拉警報

2019-11-18 08:11

斯里蘭卡總統大選 親中派復辟

2019-11-18 00:04

北韓恫嚇有效 美韓軍演延後

2019-11-18 00:02

謙卑喚回民心 馬克宏挑戰棘手年改

2019-11-18 00:01

黃背心周年 示威潮席捲全球

2019-11-17 23:58

北韓外交優先！美韓無限期延後軍演　稱不是對平壤讓步

2019-11-17 22:56

斯里蘭卡總統大選 前國防部長拉賈帕克薩勝出

2019-11-17 22:45

黃背心示威一周年 馬克宏學會謙卑

2019-11-17 22:43

東協防長會 美防長痛批中國在南海恐嚇威逼

2019-11-17 21:27

英王儲查爾斯伉儷訪紐西蘭 關心環境和受暴婦女

2019-11-17 19:18

西班牙女足罷工 甲級聯賽宣布延期

2019-11-17 19:06

伊朗調高油價引爆示威潮 哈米尼：支持政府決定

2019-11-17 17:01

美韓延後空戰聯合軍演 美強調非對北韓讓步

2019-11-17 16:55
看更多

熱門文章

Line和日本雅虎同意合併 Line將除牌下市

2019-11-18 08:06

台灣志工協助風災復建「我們是家人」 日本主播感動落淚

2019-11-18 12:18

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-18 06:39

美中貿易協議「接近」達成

2019-11-17 23:20

影／「微波爐壞了」短短七秒影片 造成網友轟動

2019-11-18 13:47

美加州又爆槍擊！槍手闖進家庭後院掃射 4死6傷

2019-11-18 13:58

10萬線民監控！歐洲強國黑歷史 連嬰兒車也盯著你

2019-11-18 11:00

遭上司羞辱「替代品多的是」 他怒辭職後劇情神展開

2019-11-18 17:04

遠遊先查航班！紐航取消部分假期航班 1.4萬人受影響

2019-11-18 07:18

億萬富豪彭博 總統夢不死

2019-11-17 22:58

澳媒公開黑幕 中國大陸買通索羅門官員與台斷交

2019-11-18 10:13

13歲小女孩護11月大嬰免受幫派攻擊！身上多處嚴重刀傷

2019-11-18 15:00

日本71歲婦女不堪照顧壓力 勒死公婆丈夫

2019-11-18 18:00

路透最新：華為豁免令今到期 美政府計畫延90天

2019-11-18 16:09

經濟解析／如何解讀Yahoo Japan與Line的超級合併

2019-11-18 12:21

義大利阿諾河暴漲！ 佛羅倫斯市拉警報

2019-11-18 08:11

影／賓客婚禮上大亂鬥 酒店員工PO影片上網遭斥侵犯隱私

2019-11-18 16:01

影／黃背心「占領消費殿堂」法國拉法葉百貨因示威關閉

2019-11-18 08:13

拉美經濟停滯 再陷失落十年

2019-11-17 23:42

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

謙卑喚回民心 馬克宏挑戰棘手年改

2019-11-18 00:01

雙方熱線不斷 美中貿易談判條款仍拉鋸

2019-11-18 00:56

川普想見金正恩 北韓：不會給川普任何東西 除非有回報

2019-11-18 17:14

全錄出價一兆元 惠普拒絕收購提案

2019-11-18 06:02

沙國石油IPO 拚全球最大案

2019-11-17 23:44

永續基金投資「不乾淨」 挨轟

2019-11-17 23:42

黃背心示威一周年 馬克宏學會謙卑

2019-11-17 22:43

東協防長會 美防長痛批中國在南海恐嚇威逼

2019-11-17 21:27

台留美人數創8年新高 為美國際生第7大來源

2019-11-18 13:59

影／安德魯王子陷性醜聞 自清專訪釀公關災難

2019-11-18 13:08

用食物反擊！ 前政治顧問在白宮旁邊開「移民餐廳」

2019-11-18 14:21

Google將推雲端遊戲

2019-11-18 01:57

到大阪追夢因太胖恥笑 她怒減35kg變可愛美少女

2019-11-18 18:05

阿美股票上市 錯過最佳時機

2019-11-17 23:42

德國軍事訓練援助中國 黃之鋒呼籲停止

2019-11-18 03:48

斯里蘭卡總統大選 親中派復辟

2019-11-18 00:04

美參院擬快速通過香港法案 華郵：川普可能不簽

2019-11-17 22:39

北韓外交優先！美韓無限期延後軍演　稱不是對平壤讓步

2019-11-17 22:56

黃背心周年 示威潮席捲全球

2019-11-17 23:58

士兵涉嫌殺害平民 英媒：政府掩蓋戰爭罪證

2019-11-18 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top