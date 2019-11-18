臨時政府不得民心 玻國首都成孤島

2019-11-18 19:13 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



玻利維亞首都拉巴斯最近被切斷對外連結，成為極缺糧食和燃料的孤島！由艾尼茲組成的臨時政府因一連串爭議性作為，包含以實彈對付示威者，造成前總統莫拉雷斯的支持者至今仍憤恨不平，不但包圍拉巴斯、切斷外援，更要求艾尼茲18日前下台。聯合國和歐盟皆表示願意協助臨時政府重新舉辦公正的大選。

首都成孤島

《半島電視台》指出，拉巴斯遭莫拉雷斯的支持者切斷與農村之間的高速公路，形同孤島，造成食物和燃料短缺。對此，臨時政府對拉巴斯空投補給。對糧食和燃料不足表達擔憂，拉巴斯一位工人表示：「我希望情況趕快和平落幕。」

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莫拉雷斯的支持者至今仍憤恨不平。來自古柯產地的支持者佔領街道，以土製的武裝並與安全部隊發生小規模的衝突。部分的支持者甚至對艾尼茲下了最後通牒：18日午夜之前必須下台，並在90天內舉辦大選。

臨時總統加劇衝突

根據《路透社》報導，儘管艾尼茲承諾要重新舉辦大選，在臨時總統任內她也有不少具爭議性的作為。對外她要求委內瑞拉馬杜羅政府的官員離開玻利維亞，並譴責古巴對於國內動亂搧風點火。對內她以實彈對付示威者，並將國營報紙「改變」（由莫拉雷斯命名），改名為「玻利維亞」。

威克森林大學的政治學者西亞維里斯表示，玻利維亞此時正極需不同陣營坐下來溝通妥協，艾尼茲的一連串作為卻加深了雙方的裂痕，將國家帶向對立的局面。

其他國家也願意對玻利維亞的臨時政府提供協助。聯合國大使阿諾特表示，聯合國將在本周派遣一個小組至玻利維亞，針對如何終止暴力和重新舉行「乾淨透明的選舉」與政府進行磋商。

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