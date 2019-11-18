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日本71歲婦女不堪照顧壓力 勒死公婆丈夫

2019-11-18 18:00聯合報 編譯李京倫／即時報導

日本共同社報導，日本中部福井縣敦賀市一名71歲婦女岸本優子，疑似因為身為家中唯一照顧者，不堪壓力，涉嫌在17日清晨，用毛巾把家中熟睡的70歲丈夫岸本多喜夫、93歲公公佳夫和95歲婆婆信風勒斃。警方17日稍晚逮捕優子，她坦承犯案。

調查人員說，多喜夫輕微中風後走路困難，信風被衛生機關評定為需要照顧。優子和丈夫、公公與婆婆同住。

優子的女兒現年40幾歲，接到母親電話後向警方報案，警方在這棟兩層樓住家的一樓發現佳夫和信風的屍體，在二樓發現多喜夫的遺體，三人都沒有外傷。

優子吞食大量安眠藥企圖自殺，送醫後情況穩定。

多喜夫接掌父親的事業，成為建設公司負責人，優子則是董事會成員，主管會計。

優子的鄰居、一名72歲婦女說，今年稍早優子曾告訴她，「照顧家人筋疲力盡，感覺很不好」。

警方在案發現場拉起封鎖線。圖／取自網路
警方在案發現場拉起封鎖線。圖／取自網路
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婆婆中風屍體

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