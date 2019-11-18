日本71歲婦女不堪照顧壓力 勒死公婆丈夫
2019-11-18 18:00
聯合報 編譯李京倫
／即時報導
日本共同社報導，日本中部福井縣敦賀市一名71歲婦女岸本優子，疑似因為身為家中唯一照顧者，不堪壓力，涉嫌在17日清晨，用毛巾把家中熟睡的70歲丈夫岸本多喜夫、93歲公公佳夫和95歲婆婆信風勒斃。警方17日稍晚逮捕優子，她坦承犯案。
調查人員說，多喜夫輕微中風後走路困難，信風被衛生機關評定為需要照顧。優子和丈夫、公公與婆婆同住。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
優子的女兒現年40幾歲，接到母親電話後向警方報案，警方在這棟兩層樓住家的一樓發現佳夫和信風的屍體，在二樓發現多喜夫的遺體，三人都沒有外傷。
優子吞食大量安眠藥企圖自殺，送醫後情況穩定。
多喜夫接掌父親的事業，成為建設公司負責人，優子則是董事會成員，主管會計。
優子的鄰居、一名72歲婦女說，今年稍早優子曾告訴她，「照顧家人筋疲力盡，感覺很不好」。
留言