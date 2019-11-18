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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

警方侵入校園 希臘民眾示威抗議

2019-11-18 17:01台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

雅典理工學院起義後46年的紀念日，上萬希臘群眾17日走上街頭，抗議現任總理米佐塔基斯容許警察進入校園！新民主黨自7月執政以來，透過修法以扭轉前執政黨「激進左翼聯盟」對犯罪行為的寬鬆政策，引發不少群眾不滿，其中激進左翼聯盟也在遊行之列。

校園淪軍火庫？

《半島電視台》報導，約2萬名示威民眾在雅典理工學院的地上撒滿康乃馨，往美國大使館前進，並高呼反美和反資本主義的口號。除了紀念46年前成功推翻親美軍政府的雅典理工學院起義，民眾抗議米佐塔基斯允許警方進入校園並查扣武器。

「我們的校園已經淪為燃燒彈工廠。」米佐塔基斯表示。近來警方在希臘經商大學查扣了大量的示威遊行裝備，包含棍棒、安全帽等，在查扣過程中警方動用了催淚瓦斯，據稱還以拳腳攻擊女學生。

前總理齊普拉斯與其政黨激進左翼聯盟也在遊行之列。《德國之聲》指出，政府動用了超過5,000名警力，並逮捕了28人。此外，在希臘第2大城塞薩洛尼基，也有1萬人上街抗議。

新官上任三把火

《半島電視台》指出，偏右的新民主黨上任以來對於犯罪行為執法嚴厲。過去警方進入校園必須經校務會議的同意，如今不需要。針對恐怖份子的最低刑責由17年加重至22年。10月R級電影「小丑」在希臘上映時，警方還進入戲院強行帶未成年者離開，並逮捕至少一名戲院經理。

對希臘人民來說，前執政黨激進左翼聯盟對犯罪太過縱容，新民主黨則顯得過於一板一眼。

【更多精采內容，詳見

希臘雅典民主黨

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