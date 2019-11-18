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和平會談釋善意 俄羅斯歸還烏軍艦

2019-11-18 16:55台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

俄羅斯釋出善意，要將之前扣留的軍艦歸還烏克蘭。2018年克赤海峽衝突中，烏克蘭3艘海軍軍艦被俄羅斯扣留，雙方即將在烏克蘭舉辦的和平峰會上見面。俄羅斯釋出善意發表聲明：「將於18日歸還其3艘之前遭我方扣留的軍艦，雙方將於約定的地點執行歸還動作。」

俄歸還扣留軍艦

根據《歐洲新聞台》報導，2018年克赤海峽衝突中，烏克蘭海軍軍艦被俄羅斯扣留。雙方即將於烏克蘭和平峰會碰面前夕，俄羅斯則先釋出善意，要將軍艦歸還。克里米亞邊境護衛隊聲明指出，「已與烏克蘭政府達成協議，將於18日歸還其3艘之前遭我方扣留的軍艦，雙方將於約定的地點執行歸還動作。」

俄羅斯與烏克蘭於2014年爆發克里米亞衝突，事件結果為俄羅斯將克里米亞半島併吞，引起國際一片譁然及撻伐聲浪。此後，兩國便頻頻交戰，烏克蘭的2艘巡邏艦及1艘拖船更在去年12月被俄羅斯指控闖入其所屬海域，雙方交火後造成多名人員受傷。

歸還軍艦一舉被視為俄羅斯向烏克蘭釋出善意，今年9月與烏克蘭交換戰俘時，俄羅斯已將遭扣留的烏克蘭方軍艦人員全數送回。烏克蘭總統澤蘭斯基則於2019年上任後發下豪語，誓言終結烏、俄兩國的衝突，朝和平進程邁進。

緩慢建立互信

據《德國之聲》報導，儘管雙方已於9月交換戰俘，但俄羅斯對烏克蘭的指控並未撤除，烏克蘭海軍人員在俄羅斯境內遭指控的案件審理也未終結。烏克蘭律師波洛佐夫表示：「遭拘留人員被遣返後，俄羅斯也應該撤銷所有對烏克蘭的指控，包括對軍艦人員的控告，這才合理。」

烏克蘭與俄羅斯緩慢地建立互信，也有助於即將舉行的和平峰會磋商。由烏克蘭總統澤蘭斯基所推動的「諾曼地計畫」和平峰會將在烏克蘭西部舉行，包括德國、俄羅斯及法國政府高層都將出席。

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烏克蘭俄羅斯軍艦

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