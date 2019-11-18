和平會談釋善意 俄羅斯歸還烏軍艦

2019-11-18 16:55 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



俄羅斯釋出善意，要將之前扣留的軍艦歸還烏克蘭。2018年克赤海峽衝突中，烏克蘭3艘海軍軍艦被俄羅斯扣留，雙方即將在烏克蘭舉辦的和平峰會上見面。俄羅斯釋出善意發表聲明：「將於18日歸還其3艘之前遭我方扣留的軍艦，雙方將於約定的地點執行歸還動作。」

俄歸還扣留軍艦

根據《歐洲新聞台》報導，2018年克赤海峽衝突中，烏克蘭海軍軍艦被俄羅斯扣留。雙方即將於烏克蘭和平峰會碰面前夕，俄羅斯則先釋出善意，要將軍艦歸還。克里米亞邊境護衛隊聲明指出，「已與烏克蘭政府達成協議，將於18日歸還其3艘之前遭我方扣留的軍艦，雙方將於約定的地點執行歸還動作。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

俄羅斯與烏克蘭於2014年爆發克里米亞衝突，事件結果為俄羅斯將克里米亞半島併吞，引起國際一片譁然及撻伐聲浪。此後，兩國便頻頻交戰，烏克蘭的2艘巡邏艦及1艘拖船更在去年12月被俄羅斯指控闖入其所屬海域，雙方交火後造成多名人員受傷。

歸還軍艦一舉被視為俄羅斯向烏克蘭釋出善意，今年9月與烏克蘭交換戰俘時，俄羅斯已將遭扣留的烏克蘭方軍艦人員全數送回。烏克蘭總統澤蘭斯基則於2019年上任後發下豪語，誓言終結烏、俄兩國的衝突，朝和平進程邁進。

緩慢建立互信

據《德國之聲》報導，儘管雙方已於9月交換戰俘，但俄羅斯對烏克蘭的指控並未撤除，烏克蘭海軍人員在俄羅斯境內遭指控的案件審理也未終結。烏克蘭律師波洛佐夫表示：「遭拘留人員被遣返後，俄羅斯也應該撤銷所有對烏克蘭的指控，包括對軍艦人員的控告，這才合理。」

烏克蘭與俄羅斯緩慢地建立互信，也有助於即將舉行的和平峰會磋商。由烏克蘭總統澤蘭斯基所推動的「諾曼地計畫」和平峰會將在烏克蘭西部舉行，包括德國、俄羅斯及法國政府高層都將出席。

【更多精采內容，詳見 】