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13歲小女孩護11月大嬰免受幫派攻擊！身上多處嚴重刀傷

2019-11-18 15:00聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

北愛爾蘭一名13歲小女孩捨身保護11月大姪子免於攻擊受到嚴重刀傷。圖為女孩親屬。...
北愛爾蘭一名13歲小女孩捨身保護11月大姪子免於攻擊受到嚴重刀傷。圖為女孩親屬。圖擷自BBC（11/17）
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愛爾蘭一名13歲小女孩為了保護11個月大姪子免受手持大刀的幫派攻擊，捨身護在姪子身前，女孩受到嚴重刀傷，目前仍在關鍵時期。

北愛爾蘭警察局表示，一群幫派16日晚上在北愛爾蘭利斯納斯基鎮（Lisnaskea）強行進入一處民宅，當時屋內有一名婦人、13歲女孩及11月大男嬰。

這群嫌犯接著攻擊婦人及女孩，婦人腿部多處刀傷、女孩則受到嚴重刺傷，男嬰因女孩保護沒有受傷。

女孩的親屬、41歲的婦人喬伊斯（Elizabeth Joyce）向BBC表示，13歲的女孩抱住姪子救了他一命，她是英雄。

警方以謀殺未遂調查此案。北愛爾蘭警察局警官摩納甘（Keith Monaghan）表示，「我們已經著手進行調查，同時也希望握有任何資訊、注意到可疑活動的民眾與警方聯繫」。

北愛爾蘭聯盟黨弗馬納郡區參選人波蒙特（Matthew Beaumont）表示，「這起在利斯納斯基鎮由持刀幫派犯下的攻擊案必須以強烈方式譴責。犯下這起可怕攻擊案的嫌犯必須盡速被逮捕並接受法律制裁」。

愛爾蘭幫派警察

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