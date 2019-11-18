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影／安德魯王子陷性醜聞 自清專訪釀公關災難

2019-11-18 13:08聯合報 編譯張君堯／即時報導

英國女王次子「約克公爵」安德魯王子（Prince Andrew），捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞風波，也遭指控多年前與一名當時年僅17歲的女子發生不當性關係。對此，安德魯日前受訪時再度否認此事，英國媒體痛批，簡直是一場皇室公關災難。

安德魯王子近日受英國廣播公司BBC節目訪問時表示，自己從未如指控方所說，在2001年於英國名媛麥絲瑋爾（Ghislaine Maxwell）的倫敦住所與少女發生性行為，因為當時他在倫敦西南方沃金（Woking）的比薩餐廳參加完一場兒童派對後，就回到家中。

根據《觀察家報》，當被問到當年是否與年僅17歲的女子羅伯茲（Virginia Roberts，現已改姓為Virginia Giuffre）發生過關係，安德魯表達明確否認。網路上也流傳著一張照片，顯示安德魯的手摟在羅伯茲的腰上對鏡頭微笑，但在「新聞之夜」節目上，安德魯一再表明沒有印象拍過該相片。

安德魯王子在BBC專訪中給出一連串原因，解釋為何她描述近20年前在倫敦夜店見他揮汗熱舞，而後又發生關係的說法不實。安德魯王子的解釋包括說他當時身體不適，無法正常排汗。

他說：「我沒有任何關於和這位女士見過面的記憶，絲毫沒有！」

安德魯王子的專訪引發來自四面八方的批評，說他缺乏判斷力與對受害者的同理心，不但沒有與醜聞劃清界線，還招致媒體一致負評，被形容為一場皇室公關災難。

網路上也流傳著一張照片，顯示安德魯的手摟在羅伯茲的腰上對鏡頭微笑，但在「新聞之夜...
網路上也流傳著一張照片，顯示安德魯的手摟在羅伯茲的腰上對鏡頭微笑，但在「新聞之夜」節目上，安德魯一再表明沒有印象拍過該相片。路透
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英國女王次子、「約克公爵」安德魯王子（Prince Andrew），捲入已故美國...
英國女王次子、「約克公爵」安德魯王子（Prince Andrew），捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞風波，也遭指控多年前與一名當時年僅17歲的女子發生不當性關係。對此，安德魯日前受訪時再度否認此事，英國媒體痛批，簡直是一場皇室公關災難。法新
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英國倫敦醜聞

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