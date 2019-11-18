北韓罵拜登該死瘋狗 川普跟著酸

2019-11-18 14:19 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 徐榆涵 ／綜合報導



北韓官媒痛批美國前副總統拜登是「瘋狗」。 路透 分享 facebook

北韓當局日前透過官媒痛批美國民主黨前副總統拜登（John Biden）為「到處亂跑的瘋狗」，而且「應該被亂棍打死」。對此，美國總統川普特地發推文說，拜登「不是瘋狗」，他「比瘋狗好一點」，認為北韓的措辭太過火。

北韓官媒朝鮮中央通訊社14日發布聲明，痛批拜登「膽敢誹謗北韓最高領導人的尊嚴」，「若再放任像拜登這種瘋狗到處亂跑，恐會有很多人受傷。牠們應該被亂棍打死」。

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事隔三天，川普17日發推文回應，「主席先生（北韓領導人金正恩），拜登或許又愛睏又慢，但他不是『瘋狗』。他其實比瘋狗好一點，但我才是那個能讓你達成目標的人。你應該要動作快，完成協議。我們很快會再見面的！」

目前不清楚拜登為何惹惱北韓，但在此事件前不久，拜登競選團隊發布廣告譴責川普的外交政策，是「歌頌獨裁者和暴君，把盟友晾在一邊」。

拜登競選廣告旁白說到「暴君」一詞時，正好出現川普與金正恩去年在新加坡峰會的握手照片。

英國廣播公司（BBC）報導，川普的推文時機巧妙，他想向金正恩說，美國已經準備好並渴望進行對話。而「很快再見面」這句話也為下次美朝峰會埋下伏筆。

北韓官媒痛批美國前副總統拜登是「瘋狗」後，美國總統川普（見圖）發推文說，拜登「不是瘋狗」。 路透 分享 facebook

美國與南韓已經決定延後年度聯合空軍演習，為朝鮮半島非核化談判鋪路。這次演習的規模和範圍都比往年縮減，但北韓仍然反對，甚至曾警告會對美韓做出「驚人懲罰」。

部分人將取消演習視為美國的重大讓步，讓美國顯得渴望對話。但這確實為美國外交創造更多喘息空間，配上川普的推文，就是想向金正恩說，「現在輪到你動作了」。