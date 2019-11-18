親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

為什麼柯文哲說小英一定贏？「這是時也運也命也！」

路透：明年三星20%手機 準備委由陸廠代工

2019-11-18 08:56經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

路透報導，南韓三星電子為了與中國大陸低價手機製造商如華為、小米等競爭，計畫明年把五分之一的智慧手機製造外包給在中國大陸的工廠代工。消息人士向路透表示，他憂心這樣的計畫充滿危機。

三星上個月關閉了在中國大陸最後一家直營智慧手機製造工廠，一些Galaxy A款的手機製造改找像是聞泰科技這類的中國大陸協力廠代工。

路透說，三星不願明說究竟有多少數量的手機將會由中國大陸工廠代工，不過消息來源透露，明年三星以ODM（原廠委託設計代工）方式的「中國製造」手機估計將出貨6,000萬支，占其總體預估3億支的20%。

聞泰科技與其他中國大陸的代工廠為華為、小米、Oppo等多家品牌代工手機，他們擁有的經濟規模可持續將成本壓低，開發與生產低價手機十分靈活敏捷。

南韓首爾一家三星電子門市。美聯社
南韓首爾一家三星電子門市。美聯社
分享

品牌

相關新聞

澳媒公開黑幕 中國大陸買通索羅門官員與台斷交

2019-11-18 10:13

英相強生選前承諾實現脫歐 結束經濟癱瘓不確定性

2019-11-18 10:09

影／黃背心「占領消費殿堂」法國拉法葉百貨因示威關閉

2019-11-18 08:13

義大利阿諾河暴漲！ 佛羅倫斯市拉警報

2019-11-18 08:11

斯里蘭卡總統大選 親中派復辟

2019-11-18 00:04

北韓恫嚇有效 美韓軍演延後

2019-11-18 00:02

黃背心周年 示威潮席捲全球

2019-11-17 23:58

北韓外交優先！美韓無限期延後軍演　稱不是對平壤讓步

2019-11-17 22:56

斯里蘭卡總統大選 前國防部長拉賈帕克薩勝出

2019-11-17 22:45

黃背心示威一周年 馬克宏學會謙卑

2019-11-17 22:43

東協防長會 美防長痛批中國在南海恐嚇威逼

2019-11-17 21:27

英王儲查爾斯伉儷訪紐西蘭 關心環境和受暴婦女

2019-11-17 19:18

西班牙女足罷工 甲級聯賽宣布延期

2019-11-17 19:06

伊朗調高油價引爆示威潮 哈米尼：支持政府決定

2019-11-17 17:01

美韓延後空戰聯合軍演 美強調非對北韓讓步

2019-11-17 16:55

東協防長非正式會議 聚焦南海安全與行為準則

2019-11-17 14:46

斯里蘭卡總統大選 拉賈帕克薩家族宣布勝選

2019-11-17 14:45

受訪性侵醜聞 安德魯王子全否認

2019-11-17 14:16

玻利維亞前總統下台 8名支持者喪命

2019-11-17 14:15

向北韓威脅讓步！美與南韓延後聯合軍演

2019-11-17 13:54

全球爆發示威潮 民生議題引爆民眾怒火

2019-11-17 13:30

我不是你的一夜情 女密友受訪控訴英相讓她心碎

2019-11-17 13:22

阻撓醫護搶救心臟病發示威者 智利警方被控殺人

2019-11-17 12:33

威尼斯1週水位3度漲破140公分 1872年以來最糟

2019-11-17 12:11

我外交又拉警報？馬紹爾群島明大選 恐牽動外交轉向

2019-11-17 10:43

玻國18天拉總統下台 委國反對派籲支持者加把勁

2019-11-17 09:17

黃背心示威者挺香港 破壞巴黎中國銀行、匯豐銀行分行

2019-11-17 09:00

團結力量大！智利示威者用雷射筆打下無人機

2019-11-17 08:15
看更多

熱門文章

Line和日本雅虎同意合併 Line將除牌下市

2019-11-18 08:06

人形地畫現身！日本研究團隊新發現143條納斯卡線

2019-11-17 15:37

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-18 06:39

民主黨拿下路易斯安那州長選舉 川普助攻失敗

2019-11-17 19:16

司機勞權受損？Uber商業模式衰退

2019-11-17 19:12

新研究：支架和繞道手術 不見得優於服藥和良好習慣

2019-11-17 15:11

美參院加速推動香港法案 但川普恐為討好中國不簽署

2019-11-17 11:12

影／救救我！女子疑遭綁架 監視器捕捉驚悚瞬間

2019-11-17 17:39

美中貿易協議「接近」達成

2019-11-17 23:20

億萬富豪彭博 總統夢不死

2019-11-17 22:58

流浪漢街頭巧遇病貓 放棄溫飽帶牠看獸醫成彼此摯友

2019-11-17 13:22

我外交又拉警報？馬紹爾群島明大選 恐牽動外交轉向

2019-11-17 10:43

別人的哥哥總不叫我失望！小男孩對新生兒妹妹溫柔開唱

2019-11-17 11:45

影／威尼斯洪水中自拍 男子一腳踩入河道險滅頂

2019-11-17 17:42

遠遊先查航班！紐航取消部分假期航班 1.4萬人受影響

2019-11-18 07:18

吸食電子煙肺部疤痕累累！美17歲少年命危換雙肺 成全球首個病例

2019-11-17 10:25

違抗川普 白宮預算辦公室官員作證：不知為何不援烏

2019-11-17 17:17

義大利阿諾河暴漲！ 佛羅倫斯市拉警報

2019-11-18 08:11

全錄出價一兆元 惠普拒絕收購提案

2019-11-18 06:02

影／黃背心「占領消費殿堂」法國拉法葉百貨因示威關閉

2019-11-18 08:13

Aramco釋股1.5% 目標籌資256億美元

2019-11-17 18:22

黃背心示威一周年 馬克宏學會謙卑

2019-11-17 22:43

拉美經濟停滯 再陷失落十年

2019-11-17 23:42

東協防長會 美防長痛批中國在南海恐嚇威逼

2019-11-17 21:27

威尼斯1週水位3度漲破140公分 1872年以來最糟

2019-11-17 12:11

雙方熱線不斷 美中貿易談判條款仍拉鋸

2019-11-18 00:56

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

沙國石油IPO 拚全球最大案

2019-11-17 23:44

謙卑喚回民心 馬克宏挑戰棘手年改

2019-11-18 00:01

聖地牙哥人倫悲劇 槍殺妻與3幼子 爹地自轟亡

2019-11-17 14:07

第一周的彈劾公開聽證 7件事不利川普

2019-11-17 17:11

Zara創辦人變地產大亨 臉書亞馬遜都是他房客

2019-11-17 17:04

英王儲查爾斯伉儷訪紐西蘭 關心環境和受暴婦女

2019-11-17 19:18

胖了！膽固醇高了！ 川普突然年度體檢

2019-11-17 17:17

北韓外交優先！美韓無限期延後軍演　稱不是對平壤讓步

2019-11-17 22:56

巧克力廠研究：6成人沒零嘴活不下去

2019-11-17 13:11

4歲貓熊貝貝將回中國 美飼養員捨不得直說會噴淚

2019-11-17 11:51

美參院擬快速通過香港法案 華郵：川普可能不簽

2019-11-17 22:39

斯里蘭卡總統大選 親中派復辟

2019-11-18 00:04

海上賽車 挪威郵輪圓夢

2019-11-17 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top