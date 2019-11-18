影／黃背心「占領消費殿堂」法國拉法葉百貨因示威關閉

2019-11-18 08:13 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



法國巴黎觀光景點、具代表性意義的拉法葉（老佛爺）百貨（Galeries Lafayette）17日下午在「黃背心」示威者進入後已經拉上鐵門停止營業。警方和百貨保全人員被拍到用力推擠以驅離示威人士。

現場影片顯示，示威群眾遊走拉法葉百貨19世紀建築的多個樓層，在精品櫃位和奢華品牌之間唱歌呼口號，並揮舞黃背心。

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示威人士拉起抗議橫幅，譴責現代消費主義，上面寫有「讓我們全體一起，摧毀毀掉我們的東西」，這是部分人士稱為「占領消費殿堂」活動的一環。拉法葉百貨並未傳出財損。

百貨保全人員後來開始強力將人推擠出店外，包括部分媒體記者。

大批警力也被部署到拉法葉百貨。但他們未進入百貨公司內，僅留在外面控制「疏散」一般顧客和觀光客，並防範有更多示威者溜進大樓裡。

一些社群媒體說，侵入拉法葉百貨的黃背心示威者可能面臨135歐元（約台幣4,600元）的罰款。

根據巴黎人報，示威者進入拉法葉百貨約一小時進行「象徵性行動」，大多數在下午2時和平離開。但拉法葉百貨仍將關門直至周一。

這場活動是為了呼應在法國各地發生的數百起示威抗議，以紀念黃背心運動滿一周年。

更多影音在這裡

https://twitter.com/RemyBuisine/status/1196036427508830209

https://twitter.com/m_brandely/status/1196063072575725575