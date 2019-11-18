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義大利阿諾河暴漲！ 佛羅倫斯市拉警報

2019-11-18 08:11聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

義大利阿諾河（Arno River）水位漲至自1992年來最高。

根據The Florentine17日報導，阿諾河流量達每秒2148立方公尺，義大利佛羅倫斯市當局要求民眾遠離河岸，該市警察發布天氣警報並持續監控天氣狀況至周一，警方呼籲民眾遠離河邊。

至17日止的24小時內，佛羅倫斯降雨量已超過62公釐，風速達每小時76公里。

比薩市當局機關正為最壞的狀況做準備，預計阿諾河在周一早上達最大容量。當局呼籲民眾遠離市中心及橋梁區域，當地商店已拉下鐵門。

阿諾河曾經在1966年嚴重氾濫，重創文藝復興重鎮佛羅倫斯，奪走大約100條人命，數千件無價的藝術品也慘遭破壞。

義大利阿諾河水位於17日達1992年來最高。歐新社
義大利阿諾河水位於17日達1992年來最高。歐新社
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