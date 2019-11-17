北韓外交優先！美韓無限期延後軍演 稱不是對平壤讓步

2019-11-17 22:56 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／即時報導



南韓與美國17日決定無限期延後原定本月稍晚舉行的聯合空中演習，以利美國與北韓的外交工作，並釋出善意促使平壤重新回到無核化的談判桌上，雖然美方強調推遲演習並不是對北韓讓步。

韓聯社報導，美國國防部長艾思博和南韓國防部長鄭景斗17日在曼谷東協防長非正式會議場邊會晤後，舉行臨時記者會宣布此項意外決定。

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艾思博說，這是為了營造有利於外交及促進和平的環境，而採取的善意舉措。艾思博並敦促北韓在進行關於軍演和試射飛彈決策時展現相同誠意，且希望北韓無條件且毫不猶豫重返談判桌。

艾思博說，雖然決定延後軍演，但美韓仍將在朝鮮半島持續維持高度聯防態勢，「我不認為這是讓步，我認為這是一種實現和平的真誠努力」。

鄭景斗也說，外交是實現朝鮮半島完全無核化的最佳途徑。至於何時會恢復軍演，鄭景斗說，要視今後局勢進展，由韓美兩國密切協商決定，但南韓軍方有人預測今年內不會舉行。

這項代號「警戒王牌」演習，主要是模擬空戰場景，美韓兩國均派出戰機參演。為了支持與北韓的外交談判，演習規模與範圍自去年起就縮減，但北韓依舊反對。