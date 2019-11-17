黃背心示威一周年 馬克宏學會謙卑

2019-11-17 22:43 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



法國黃背心示威16日滿一周年，華盛頓郵報報導，這一年來，法國總統馬克宏學會傾聽民意，對示威者稍稍讓步，使自己的支持率止跌回升，但他仍銳意改革，在歷任總統退讓的地方堅持奮戰，未來可能會引發更多抗議。

一年前，馬克宏打算調漲燃油稅，以降低對化石燃料的依賴，黃背心示威就此爆發，群眾封鎖幹道，打破商店櫥窗，並破壞凱旋門等地標。示威者抗議馬克宏傲慢、不知民間疾苦，要他下台，馬克宏的支持率一度掉到兩成三。

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馬克宏展開為期兩個月的傾聽之旅。總是穿著硬挺白襯衫和乾淨訂製西裝的他，在法國各地市政廳、鄉鎮公所和學校禮堂與人民對話，有時得承受群眾長達六小時的批評謾罵。馬克宏學會放下身段，支持率終於回升。

今年四月，馬克宏開了一場罕見的記者會，宣布許多安撫措施，包括為中產階級減稅、打擊逃漏稅、加強撥款給地方政府，並取消調漲燃油稅。馬克宏九月接受美國時代雜誌訪問時說：「就某些方面而言，黃背心示威對我非常有益，提醒了我應該成為什麼樣的總統。」

不過，黃背心示威並沒有讓馬克宏完全放棄改革。他仍想改革法國優厚的社會福利制度，尤其年金。馬克宏政府已擬定方案，要把領取全額退休金的最低年齡從目前的62歲延後到64歲，並將42種年金制度簡化為一種，意味原本享有優厚退休福利的行業將失去這種福利，如警察和大眾運輸系統人員。

這些方案早已引發抗議。巴黎地鐵、法國國鐵和機場地勤人員工會揚言，下月初展開大規模抗爭。