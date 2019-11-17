黃背心示威一周年 馬克宏學會謙卑
2019-11-17 22:43
聯合報 編譯李京倫
／即時報導
法國黃背心示威16日滿一周年，華盛頓郵報報導，這一年來，法國總統馬克宏學會傾聽民意，對示威者稍稍讓步，使自己的支持率止跌回升，但他仍銳意改革，在歷任總統退讓的地方堅持奮戰，未來可能會引發更多抗議。
一年前，馬克宏打算調漲燃油稅，以降低對化石燃料的依賴，黃背心示威就此爆發，群眾封鎖幹道，打破商店櫥窗，並破壞凱旋門等地標。示威者抗議馬克宏傲慢、不知民間疾苦，要他下台，馬克宏的支持率一度掉到兩成三。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
馬克宏展開為期兩個月的傾聽之旅。總是穿著硬挺白襯衫和乾淨訂製西裝的他，在法國各地市政廳、鄉鎮公所和學校禮堂與人民對話，有時得承受群眾長達六小時的批評謾罵。馬克宏學會放下身段，支持率終於回升。
今年四月，馬克宏開了一場罕見的記者會，宣布許多安撫措施，包括為中產階級減稅、打擊逃漏稅、加強撥款給地方政府，並取消調漲燃油稅。馬克宏九月接受美國時代雜誌訪問時說：「就某些方面而言，黃背心示威對我非常有益，提醒了我應該成為什麼樣的總統。」
不過，黃背心示威並沒有讓馬克宏完全放棄改革。他仍想改革法國優厚的社會福利制度，尤其年金。馬克宏政府已擬定方案，要把領取全額退休金的最低年齡從目前的62歲延後到64歲，並將42種年金制度簡化為一種，意味原本享有優厚退休福利的行業將失去這種福利，如警察和大眾運輸系統人員。
這些方案早已引發抗議。巴黎地鐵、法國國鐵和機場地勤人員工會揚言，下月初展開大規模抗爭。
觀察家說，目前黃背心示威多半是象徵性的，幾乎不會改變選民的投票意向，目前主導政壇的仍是馬克宏的中間派共和前進黨和瑪蘅．雷朋的極右政黨國民聯盟。黃背心運動推出的候選人在五月歐洲議會選舉中慘敗，而且很少有人討論黃背心運動參加明年法國各地市長選舉的可能性。
留言