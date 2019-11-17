西班牙女足罷工 甲級聯賽宣布延期

2019-11-17 19:06 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



西班牙女子足球甲級聯賽的球員於16日發動罷工，要求解決基本工資、兼職合同等勞資爭議。(Photo by Youtube 影片截圖) 分享 facebook 西班牙女子足球甲級聯賽的球員，於16日發動罷工，要求解決基本工資、兼職合同、懷孕與生產因應措施等勞資爭議。由於經過超過一年的談判都未有共識，來自16個俱樂部超過200位球員均已在10月的投票中支持罷工，造成16日兩場甲級聯賽宣布延期，17日的6場比賽也都受到影響。

球員訴求調基本工資

根據《英國廣播公司》報導，目前針對基本工資、兼職合同等問題的談判已超過一年，但勞資雙方一直未達成共識。10月22日位於馬德里的一場會議中，來自16個俱樂部的球員共有93％在罷工投票中投下贊成票。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

根據《衛報》報導，西班牙球員工會希望資方能將基本工資由年薪1萬6000歐元調漲至2萬歐元。除此之外，最大的爭議點在於勞方希望將兼職球員的基本薪資訂為年薪1萬2000歐元（目前全職球員的75％）；但勞方只願意給予8000歐元（全職球員的50％）。

發動罷工爭取權益

西班牙球員協會於15日在社群媒體上發布了一部影片，畢爾包競技俱樂部的特拉普與馬德里競技俱樂部的西爾維婭等球星均在影片中表明，她們要為過去、現在與未來的女性球員奮鬥，爭取權益。

特內里費足球俱樂部在網站上聲明，尊重球員的決定並支持球員罷工，也希望勞資雙方能達成共識，讓女足有更美好的未來。

【更多精采內容，詳見 】