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西班牙女足罷工 甲級聯賽宣布延期

2019-11-17 19:06台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

西班牙女子足球甲級聯賽的球員於16日發動罷工，要求解決基本工資、兼職合同等勞資爭...
西班牙女子足球甲級聯賽的球員於16日發動罷工，要求解決基本工資、兼職合同等勞資爭議。(Photo by Youtube 影片截圖)
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西班牙女子足球甲級聯賽的球員，於16日發動罷工，要求解決基本工資、兼職合同、懷孕與生產因應措施等勞資爭議。由於經過超過一年的談判都未有共識，來自16個俱樂部超過200位球員均已在10月的投票中支持罷工，造成16日兩場甲級聯賽宣布延期，17日的6場比賽也都受到影響。

球員訴求調基本工資

根據《英國廣播公司》報導，目前針對基本工資、兼職合同等問題的談判已超過一年，但勞資雙方一直未達成共識。10月22日位於馬德里的一場會議中，來自16個俱樂部的球員共有93％在罷工投票中投下贊成票。

根據《衛報》報導，西班牙球員工會希望資方能將基本工資由年薪1萬6000歐元調漲至2萬歐元。除此之外，最大的爭議點在於勞方希望將兼職球員的基本薪資訂為年薪1萬2000歐元（目前全職球員的75％）；但勞方只願意給予8000歐元（全職球員的50％）。

發動罷工爭取權益

西班牙球員協會於15日在社群媒體上發布了一部影片，畢爾包競技俱樂部的特拉普與馬德里競技俱樂部的西爾維婭等球星均在影片中表明，她們要為過去、現在與未來的女性球員奮鬥，爭取權益。

特內里費足球俱樂部在網站上聲明，尊重球員的決定並支持球員罷工，也希望勞資雙方能達成共識，讓女足有更美好的未來。

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罷工基本工資西班牙

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