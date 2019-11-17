受訪性侵醜聞 安德魯王子全否認
2019-11-17 14:16台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導
「沒有記憶！」英國約克公爵安德魯王子近日公開否認性侵醜聞，他被指控熟識已故美國富豪淫媒傑佛瑞·艾普斯汀，並曾透過艾與17歲少女羅勃茲發生性行為。雖然王子摟著羅勃茲腰的照片早已廣為流傳，王子仍矢口否認見過羅勃茲，辯說當天是跟女兒外出。
安德魯王子只坦承：「艾普斯汀勸誘未成年少女賣淫遭定罪後，我仍與其保持朋友關係是錯誤的判斷。」
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根據《CNN》報導，安德魯王子是女王伊莉莎白2世最喜歡的兒子，曾被譽為「戰爭英雄」的他懊惱表示：「我每天都很煩惱，這不是王室成員應有的作為，我們試圖維持最高的標準和守則，我砸爛了自家皇室的招牌。」
根據《財經時報》報導，在接受BBC《新聞之夜》節目採訪時，安德魯王子否認性侵當時未成年的羅勃茲，改說他跟女兒前往PizzaExpress用餐。他說：「如果你是男人，與某人發生性關係是積極的行為，你必須採取某種積極的行動，這很難忘記，但我什麼也不記得。」
根據英國《衛報》報導，羅勃茲則說，他們於2001年3月10日在倫敦的流浪漢夜總會聚會，然後回到艾普斯汀女友麥克斯威爾的家，她聲稱自己在那裡與安德魯發生了關係。
儘管王子摟著羅勃茲腰的照片早已廣為流傳，且照片中麥克斯威爾就站在他們身後，但王子在採訪中仍反覆說他對那張照片「沒有記憶」。
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