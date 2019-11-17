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向北韓威脅讓步！美與南韓延後聯合軍演

2019-11-17 13:54聯合報 編譯馮克芸／即時報導

韓聯社報導，美國與南韓國防部長17日說，為支持與北韓的外交談判，美國與南韓決定將原訂本月稍晚舉行的聯合空軍演習延後。

南韓國防部長鄭景斗及美國國防部長艾思博當日在曼谷參加第六屆東協防長會議場邊，宣布上述決定。

北韓近日強烈抗議這項代號為「警戒王牌」（Vigiland Ace）的聯合空軍演習，警告說若演習照常舉行，美國將無法因應「令人震驚的懲罰」。

艾思博先前曾暗示，這項演習可「視外交需要」而調整。艾思博15日在南韓的一項記者會中說，美與南韓演習的目的，「不只是支撐，且要能夠促進外交談判」；因此美方並未關閉任何可使外交陣線出現進展的大門。

南韓國防部長鄭景斗（右）及美國國防部長艾思博17日宣布，將原訂本月稍晚舉行的聯合...
南韓國防部長鄭景斗（右）及美國國防部長艾思博17日宣布，將原訂本月稍晚舉行的聯合空軍演習延後。圖為兩人15日在首爾的一場記者會中發言。美聯社
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演習南韓國防部

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