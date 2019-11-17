我外交又拉警報？馬紹爾群島明大選 恐牽動外交轉向
法新社報導，馬紹爾群島18日將舉行大選，可能使美國和中國大陸在太平洋戰略優勢的競爭火上加油。馬國是中華民國邦交國，目前總統海妮（Hilda Heine）傾向美國及台灣，反對陣營領袖則傾向接受中國大陸支持的投資案，雙方去年底起形成僵局，在國會各有16席，選後若席次有變，恐使馬國與台灣邦交生變。
馬紹爾群島是太平洋島國，當地是通往亞洲的門戶，具有戰略重要地位。北京已在太平洋多個島國撒下數十億美元投資，希望加強區域影響力。
馬國大選舉行的時機，正值吉里巴斯和索羅門群島近來結束與台灣的長期外交關係、轉向中國之際，美中兩國為此緊張升高。在中國9月成功利誘索羅門群島和吉里巴斯外交轉向後，馬紹爾群島是台灣僅存的4個南太平洋邦交國之一。
法新社說，海妮政府在去年11月的一項不信任投票中勉強過關，當時的爭議是，反對陣營想實施一項中國支持的投資案，但海妮政府反對。那之後，國會陷入僵局，執政及反對雙方各掌握16席國會議員。18日大選即使只是國會席次的小變化，也可能使馬國與台灣的外交關係生變，讓中國加速擴大此區域的外交網。
馬紹爾群島18日的大選是該國獨立40年來第一次大選，由於一項爭議法令，住在美國的馬國人無法投票。馬國最高法院雖在上月宣布那項法令不合憲，但趕不及在本次大選中改正。馬國全國約有4萬4000名註冊選民，估計有1萬5000人住在美國，這項禁止海外國民投票的法案是本次大選的最重要議題。
馬國與美國簽有自由聯合協定（Compact of Free Association），協定中賦予美方控制馬國國防和安全的權力，藉此交換美方提供數十億或上百億美元援助，這些援助將在2023年到期。
馬國外長席克（John Silker）15日說，4年前，美國對延長上述協定「不感興趣」；但今年7月，美國國務卿龐培歐宣佈，將與馬國展開延長協定的討論。席克指出，「這是美方立場的重大轉變。」
馬紹爾群島前總統顧問佩德羅（FredPedro）認為，地緣政治格局的改變，對馬國來說是好兆頭，「為我們調整和完善既有安排提供了機會」，「現在是時候該和美方討論核子試驗留下的問題和其他議題了。」
美國在1946-1958年間，於馬紹爾群島的比基尼（Bikini）和艾尼威塔克環礁（Enewetak）進行67次核武試驗。許多島民當時被迫撤離祖傳土地，另有數千人因此受到放射性落塵影響。
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