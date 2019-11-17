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為何志玲姊姊選它？ 台灣最老日式警署藏風水大祕密

黃背心示威者挺香港 破壞巴黎中國銀行、匯豐銀行分行

2019-11-17 09:00聯合報 編譯季晶晶／即時報導

法國的反政府示威「黃背心」運動即將屆滿一周年，巴黎警方16日出動水砲、發射催淚彈，驅離再度上街的示威者。

義大利廣場（Place dItalie），示威者當中有許多人全身黑衣並隱藏面容，對匯豐銀行旗下分行進行破壞，中國銀行的辦公室也遭殃，留下「挺香港」字樣。

示威者並縱火燃燒垃圾桶，向鎮暴警察丟擲石塊和瓶子，同時築起路障。路上可見兩部汽車被翻覆，一輛機車和一部汽車著火。

警方以催淚瓦斯和水砲回擊示威者，上午11時30分之前總計逮捕33人。

稍早，示威者與警方在西北區的尚佩雷門（Porte de Champerret）附近爆發衝突，當時示威者正打算穿越市區，前往南區的奧斯特里茲火車站（Gare dAusterlitz）。警方也採取行動，不讓數百名示威者占領市區環狀道路。

去年11月17日爆發的「黃背心」抗議活動，最初是針對燃油價格飆漲以及物價攀升，但後來演變為更廣泛的街頭示威運動，反對法國總統馬克宏和他推動的經濟改革。

黃背心運動近幾個月來失去動能，相比於2018年年底巔峰期有高達30萬人上街，現在只剩幾千人。

但民調機構Odoxa兩周前發布的調查顯示，近半的法國人認為，黃背心運動可能再度興起。馬克宏希望改革年金體系，尤其引發民眾不滿。

多個產業工會已要求鐵路工人、巴黎公共運輸員工、卡車司機和公務員在12月5日上街表達反年金改革案的決心。學生和黃背心示威者呼籲民眾共襄盛舉。

16日在義大利廣場上有張抗議標語上面寫著：「12月5日。馬克宏提早退休。」

法國的反政府示威「黃背心」運動支持香港示威，16日破壞香港匯豐銀行巴黎分行。法新...
法國的反政府示威「黃背心」運動支持香港示威，16日破壞香港匯豐銀行巴黎分行。法新社
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法國的反政府示威「黃背心」運動即將屆滿一周年，示威者16日再度上街。巴黎的中國銀...
法國的反政府示威「黃背心」運動即將屆滿一周年，示威者16日再度上街。巴黎的中國銀行辦公室也遭殃，留下「挺香港」字樣。法新社
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義大利法國馬克宏

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