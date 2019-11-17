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團結力量大！智利示威者用雷射筆打下無人機

2019-11-17 08:15聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

智利反政府抗議活動將滿一個月，警方出動無人機監視抗議民眾，對此，智利示威者用雷射筆對付無人機，成功讓無人機失控並墜落地面。

英國獨立報報導，根據社群媒體流傳的一則影片，智利首都聖地牙哥12日有數十名抗議者手握雷射筆，利用雷射光照射空中的一台無人機。沒多久，這台無人機漸漸失控而下降，雖然一度試圖重新升起，但隨後還是墜落地面，抗議者紛紛激動歡呼。

至於原因，可能是雷射光干擾無人機的感應器，導致無人機啟動安全模式而迫降。智利警方9日才警告說，抗議民眾使用雷射筆照射直升機駕駛屬於犯罪行為，因為對「飛行安全和機組人員的健康構成威脅」。

其實，這項策略先前就被許多香港反送中的示威者用來溝通、對付警察或是干擾面部識別監視器。

智利示威活動始於一個月前，起初是學生抗議地鐵票漲價，後來迅速擴大成要求經濟改革和總統下台的群眾運動。示威活動已導致至少25死、數千人受傷。

影片連結：https://youtu.be/3PKJYGoUjJo

智利示威者用雷射筆對付無人機，成功讓無人機失控並墜落地面。截自YouTube
智利示威者用雷射筆對付無人機，成功讓無人機失控並墜落地面。截自YouTube
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智利警察直升機

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