威尼斯聖馬爾谷大教堂淹水 摩西計畫重啟成最後希望

2019-11-16 22:12 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



義大利威尼斯最知名的聖馬爾谷廣場（St. Marks Square）15日因淹水嚴重而關閉後，16日允許遊客與居民進入。威尼斯12日遭逢53年來最嚴重洪患，洪水漫進知名景點聖馬爾谷大教堂。2003年啟動的防洪閘門工程「摩西計畫」，因貪瀆延宕，即將重啟，被視為最後救星。

教堂理事會主席塔瑟林表示，建於11世紀的教堂由珍貴的馬賽克瓷磚和125種大理石建成，急需防洪閘門保護：「氣候正在變遷，沒有時間浪費，我們必須保住教堂。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

威尼斯潟湖水位15日達到154公分，超過正常水位。水位在12日達到50年來最高的187公分後，洪水漫進數百間住家和商家，民眾仍在處理積水。當天傍晚，右派居多的威尼斯地方議會正好否決氣候變遷應對法案。諷刺的是，洪水數分鐘後就湧進議會。

威尼斯市長布魯納羅將洪患歸咎於氣候變遷。他15日在聖馬爾谷廣場再度淹水時關閉該地，並呼籲全球捐款。布魯納羅表示：「威尼斯是大家的文化遺產，是世界上獨特的地方。拜各位所賜，威尼斯將再次閃耀。」義大利政府承諾提供2000萬歐元（約台幣6億7000萬元）維修。

教堂珍貴的馬賽克瓷磚被37公分高的鹽水腐蝕。在教堂的其他地方，洪水漫過教堂的古老磚牆時，大理石板泡水膨脹。

解決威尼斯洪患問題的「摩西計畫」在1984年完成設計，2003年由總理貝魯斯柯尼主持動工典禮，原定2016年完工，2014年爆發賄賂洗錢醜聞而延宕，最新完工日期訂於2021年底，部分閘門已經鏽蝕。