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研究：工業革命造成不倫戀激增

2019-11-16 21:50聯合報 編譯張佑生╱即時報導

工業革命引發人類生產與生活型態的重大變化，包括婚外情的激增？

15日在期刊「當代生物學」（Current Biology）發表的研究研究過去500年在荷蘭比利時的男嬰出生有多少不是婚生子女的情況。幾百年來此一比率都很穩定，非婚生的兒子大約是1%，工業革命的19世紀卻激增為6%，調查對象包括阿姆斯特丹、鹿特丹、安特衛普等貧窮勞動階級快速成長的城市。

研究專注在夫婦共同扶養子女，丈夫卻不是生父的情形，包括比對DNA。

比利時魯汶大學的Maarten Larmuseau認為，非婚生子的增加可能不僅反映出婚外情的增加，甚至包括霸王硬上弓。

工業革命改變人類生活型態。路透
工業革命改變人類生活型態。路透
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婚外情比利時荷蘭

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