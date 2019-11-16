瑞中關系將入「冰期」？

2019-11-16 19:59 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）瑞典筆會將今年的圖霍爾斯基獎授予在中國被監禁的瑞典籍書商桂敏海。本周五（11月15日）在授獎儀式開始前幾個小時，瑞典文化大臣林德（Amanda Lind）說，"一個國家告訴另一個國家的政府該做什麼，這是很嚴重的事"。

據報道，桂敏海於2015年在泰國被中國當局綁架和監禁。作為香港銅鑼灣書店共同所有人之一，現年55歲的桂民海出版了一些披露中國政界人士私生活的書籍。

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瑞典首相勒文（Stefan Lofven）說："這個國家永遠不會屈服於這類威脅。我們在瑞典擁有言論自由，這是關鍵時刻。"

中國駐瑞典大使桂從友要求瑞典筆會取消對桂敏海的這一獎項，而且要求文化大臣林德不出席這一活動。他說，（向桂民海）頒授這一獎項將給中瑞兩國關系"帶來嚴重的負面影響"。他還說，"我們一定會采取對策"。但是他沒有具體說明。

瑞典首相勒文在接受瑞典電視台SVT采訪時說："那就讓我們看看會出現什麼樣的後果。"他說："我們為瑞典的表達自由发聲。這正是瑞典建立起來的方式，也是我們應該擁有的方式。"

這一小插曲恰逢斯德哥爾摩和北京之間關系緊張之際。

美聯社報道稱，中國公安機關以涉嫌為境外非法提供國家秘密、情報罪對桂敏海采取強制措施，並且拒絕了瑞典的釋放要求。

洪沙/凝煉 （美聯社）

【 本文章由德國之聲授權提供】