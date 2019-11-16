「警察朝眼睛開槍」智利逾230示威者失明

2019-11-16 14:29 世界日報 編譯中心╱綜合15日電



智利示威230人單眼失明，八成被鉛彈橡膠彈射中。 美聯社 分享 facebook

智利近日反政府抗議不斷，美聯社報導，這場抗爭造成至少20人死亡，逾200位示威者失明，是智利1990年回歸民主以來所經歷的最大危機；經過一個月的激烈示威，當局今天終於宣布將於明年4月舉行公投，以決定是否制定新憲法。

目前的智利憲法是1980年由前獨裁者皮諾契特軍政府所制定頒布，但是這部憲法並沒有確立國家提供教育和醫療保健的責任，而提供教育和醫療保健是數以百萬計上街抗議民眾所提出的兩大訴求，要求政府制定新憲法來保障人民權益。

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當局終於承諾修憲公投

執政聯盟與反對黨經過數小時協商後，國會議員15日凌晨同意在2020年4月舉行公投。

這波始於10月18日的騷亂，原是為反對當局調漲地鐵尖峰時段票價，隨後擴大成反政府的強烈抗議，期間頻傳縱火、搶劫與警民衝突事件。

18歲的示威者畢班柯在槍聲大作時邊跑邊回頭看，這時他感到左眼閉上而且臉上淌血，他的一隻眼睛失明了；美聯社報導，智利醫療機構表示，示威的相關暴力情事已造成20人喪命、1000多人受傷，其中眼部受傷最為常見，至少有230人失明。智利醫學院副主席梅薩說：「很多人眼球嚴重受傷，代表警察直接朝著示威者的眼睛開槍。」

智利警方發射了催淚瓦斯、水柱和橡皮子彈。畢班柯在抗爭行動第一周受傷，智利總統皮內拉當時還派出軍隊上街。畢班柯在逃避警方攻擊時，遭八枚橡膠子彈擊中，其中一枚射傷他的左眼，另外一枚嵌入他的臉部，接近他的右眼，險些使右眼也失明。

眼科醫生羅培茲表示，失明已成為「流行病」；「我當了20年眼科醫生，不覺得智利以往發生過這種事」。