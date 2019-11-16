寧可1個月不用社群媒體換零食! 6成民眾沒點心活不下去

2019-11-16 13:38 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



根據巧克力工廠吉百利（Cadbury）的研究，六成民眾無法想像沒有零食的日子怎麼過。

由億滋國際（Mondelez International）製作的2019年全球零食報告揭露不同國家民眾吃點心的時間、偏好點心類別及嘴饞原因。

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報告指出，點心影響民眾生活甚大，73%民眾認為點心可以讓他們在忙碌的生活中喘口氣，當中將近8成的X世代民眾透過點心時間放慢生活步調，71%民眾認為點心讓他們有時間與自身連結，甚至有53%民眾每天期待點心勝過於正餐。

三分之二民眾認為，他們每天吃點心的時間固定。該報告研究不同國家民眾吃點心高峰時間，其中以印尼人最早，11時28分就吃，英國人可以撐最久，到下午3時41分才吃點心。

澳洲新聞網報導，億滋國際澳洲和紐西蘭主任帕森斯（Nigel Parsons）表示，吃零食反映著現代人生活越來越忙碌。他說，雖然工作在下午5時結束，但部分人因為通勤、接送孩童、上超市等原因，較晚才到家，因此晚餐時間順延。

報告也指出，嬰兒潮世代民眾偏好較低糖零食，Y世代及Z世代約有四分之一的人希望點心可以提升心情、16%偏好可以提神的點心、15%偏好無麩質點心。

報告指出，嘴饞想吃鹹食通常和無聊及壓力有關係，民眾會想要吃喜歡的食物尋求安慰。而睡眠不足讓民眾尋求高度「滿足」作用的點心。

如果你渴望甜食，表示你吃的不夠多，碳水化合物少，能量就較低，讓身體想要透過攝取糖快速補充能量。