影／現世報！義議會拒編預算對抗氣遷 2分鐘後被水淹了

2019-11-16 12:44 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



義大利威尼斯從12日開始降下暴雨，整個城市飽受1966年來最嚴峻水災之苦，威尼托大區議會所在的費羅菲尼宮（Ferro Fini Palace）更在當晚就被大水湧入，諷刺的是，議員們稍早才在那裡否決一項用於對抗氣候變遷的預算。

中左派大區議員札羅尼（Andrea Zanoni）在臉書分享大水淹進會議室的照片，寫道「諷刺啊，多數黨否決我們提出的遏阻氣候變遷草案2分鐘後，整個會議室就泡水了。」他告訴《路透》，當時水深近13公分，他們的腳、襪子和褲管底部都泡在水中。

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札羅尼直指威尼斯水災是「末日災難」，「沒有畫面會比會議室淹水、導致威尼斯人選出的民代逃竄來得更有意義」，可彰顯占多數的右派執政不力、沒有提出對抗氣候變遷的確切計畫。

威尼斯15日早上再逢異常潮汐「Acqua Alta」，從大運河溢出的綠色濁水淹沒7成市區，水位上升到154公分，達歷來第三高。各級學校連續三天停課，水上巴士（Vaporetti）徹底停擺，觀光客穿上雨鞋，拉著行李、走在當局緊急鋪設的臨時棧道上。儘管商店已自備小型抽水馬達及防洪柵門，但成效不大。

空拍機拍攝影像可見，舉世聞名的聖馬可廣場和周邊街道全都泡在水中，過去川流不息的人潮已完全不見蹤影。

目前預期大水周末會消退，威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）大嘆「真是災難」，並下令關閉聖馬可廣場，以避免市民健康受到威脅，也準備開設銀行帳戶，讓世界各國的民眾可捐助重建費用。「我們已經毀了威尼斯，」布魯尼亞羅說：「這是高達10億歐元的損失，這還沒有算進今天的災情。」