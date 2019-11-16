塑膠垃圾難出口 澳洲可口可樂裝瓶廠想自建回收廠

2019-11-16 12:43 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



澳洲廣播公司報導，澳洲最大的軟性飲料裝瓶業者屈服於回收危機形成的壓力，打算在澳洲東岸興建一座塑膠回收廠。

美國飲料巨擘可口可樂持股30%的澳洲可口可樂阿瑪提爾公司（Coca-Cola Amatil）證實，將和法國廢棄物處理業者Veolia合作蓋廠。

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根據可口可樂裝瓶公司發言人，新廠將創造「數百個」營建工作，希望「短期或中期」開始營運，屆時由50名員工負責運作，專責寶特瓶回收。

Amatil執行董事瓦金斯說，該公司和Veolia已組成聯合團隊，討論新廠的可行性、規模、廠址，以及與兩家公司的業務整合。

雖然不知道這兩家公司是否會尋求官方注資，但最可能落腳在昆士蘭省。

澳洲透過除維多利亞省之外每個省都有的寶特瓶押金機制，回收大量空瓶。

澳洲廢棄物管理和資源回收協會執行長史隆表示：「真希望這座潛在設施能成真，製造出再生飲料瓶並創造工作機會。」

在媒體多方報導海洋面臨的塑膠汙染後，可口可樂轉向改用再生寶特瓶。Amatil計畫，今年年底前，該公司的包裝瓶能有七成是100%的再生瓶。Amatil目前都向台灣買瓶子。

其實澳洲產品的包裝有近90%是可回收材質，但僅49%被回收，部分還出口至其他國家。

中國大陸宣布洋垃圾回收禁令後，引爆澳洲回收業的危機。其他國家相繼跟進。澳洲總理莫里森領導的政府將自明年7月起分階段頒布較嚴格的回收政策。

環保團體警告，除非能建立再生料市場和可長可久的回收產業，否則澳洲回收危機只會更形惡化。

他們說，如果不回收、清洗、處理、再製成另一個產品加以使用，用可回收材料包裝產品並無意義。

如果業界不提高對回收材質的需求，投資者不可能在前景不確定的狀況下投資並擴大回收業務，那麼垃圾出口禁令只會增加進掩埋場的垃圾量。