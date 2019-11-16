塑膠垃圾難出口 澳洲可口可樂裝瓶廠想自建回收廠
2019-11-16 12:43
聯合報 編譯季晶晶
／即時報導
澳洲廣播公司報導，澳洲最大的軟性飲料裝瓶業者屈服於回收危機形成的壓力，打算在澳洲東岸興建一座塑膠回收廠。
美國飲料巨擘可口可樂持股30%的澳洲可口可樂阿瑪提爾公司（Coca-Cola Amatil）證實，將和法國廢棄物處理業者Veolia合作蓋廠。
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根據可口可樂裝瓶公司發言人，新廠將創造「數百個」營建工作，希望「短期或中期」開始營運，屆時由50名員工負責運作，專責寶特瓶回收。
Amatil執行董事瓦金斯說，該公司和Veolia已組成聯合團隊，討論新廠的可行性、規模、廠址，以及與兩家公司的業務整合。
雖然不知道這兩家公司是否會尋求官方注資，但最可能落腳在昆士蘭省。
澳洲透過除維多利亞省之外每個省都有的寶特瓶押金機制，回收大量空瓶。
澳洲廢棄物管理和資源回收協會執行長史隆表示：「真希望這座潛在設施能成真，製造出再生飲料瓶並創造工作機會。」
在媒體多方報導海洋面臨的塑膠汙染後，可口可樂轉向改用再生寶特瓶。Amatil計畫，今年年底前，該公司的包裝瓶能有七成是100%的再生瓶。Amatil目前都向台灣買瓶子。
其實澳洲產品的包裝有近90%是可回收材質，但僅49%被回收，部分還出口至其他國家。
中國大陸宣布洋垃圾回收禁令後，引爆澳洲回收業的危機。其他國家相繼跟進。澳洲總理莫里森領導的政府將自明年7月起分階段頒布較嚴格的回收政策。
環保團體警告，除非能建立再生料市場和可長可久的回收產業，否則澳洲回收危機只會更形惡化。
他們說，如果不回收、清洗、處理、再製成另一個產品加以使用，用可回收材料包裝產品並無意義。
如果業界不提高對回收材質的需求，投資者不可能在前景不確定的狀況下投資並擴大回收業務，那麼垃圾出口禁令只會增加進掩埋場的垃圾量。
為了替企業和投資人增加確定性，環保團體和回收業已呼籲澳洲聯邦政府儘快為再生包裝材質和回收比率訂定強制目標，並輔以罰則。
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