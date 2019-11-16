英國所得稅 高度仰賴「一小群高收入繳稅大戶」

2019-11-16 10:56 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



衛報報導，英國所得最高1%人士繳的稅，占政府所得稅收的三分之一左右，主要是英國過去10年進行的稅務改革讓四成多工作人口不必繳稅。

英國智庫財政研究機構（IFS）在日前發表的研究中指出，免稅補貼年年增加，使所得稅繳稅門檻達到1萬2500英鎊（約台幣50萬元） ，意味只有58%的成人要繳所得稅。

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由於免繳稅人數增加，使居於前1%高所得人口繳的稅，占總體所得稅收的比率由2007-2008年時的24%，升高到目前的30%。

IFS在報告摘要中指出，「不像過去幾年的增長，占比上升的驅動因素並非高所得人士的所得增加，而是反映出政策的變化：高所得人士的所得稅增加（年收入超過15萬英鎊人士的所得稅率額外調高、取消年收入超過10萬英鎊人士的個人補貼、提繳年金者的所得稅補貼遭大幅削減），同時加速削減個人補貼或取消低收入者繳交所得稅」。

稅收和福利不列入考慮的話，工作人口裡收入最高的20%族群，所得是收入最低20%族群的12倍。但計入現金補貼和主要的個人稅款減免後，倍數降至五倍。

英國稅收占政府總體收入的比重是34.4％，是自二次世界大戰時高檔逐年下滑後的最高水準。即便如此，英國的稅收仍低於七大工業國家和大多數西歐國家的平均值。

根據IFS，其他國家通常自社會安全捐和房地產稅獲取更多收入。該機構指出，如果英國採用典型高稅率國家的稅制，一般收入者繳的稅會明顯增加，而非最高收入群體。

IFS說，儘管英國採取三大稅務減免措施----提高個人補貼金額、減收公司稅、凍結燃料率----但提高加值稅和國家保險捐，仍使稅收增加約200億英鎊。