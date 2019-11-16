小鬼當家 157名學生坐滿愛爾蘭國會下院

2019-11-16 10:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



愛爾蘭國會下議院15日由157名10至17歲的學生當家，他們討論氣候變遷危機，並提出10項建議。

英國衛報報導，首屆年輕人國會會議15日發表聲明，敦促民選代表和大人們注意氣候問題。聲明中說：「我們不是專家。在我們的建議中，我們提供一些想法，但並非全部有答案。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

聲明中說，這次會議是保護社會和進步的起點，「我們呼籲大家傾聽科學，採納我們的建議，並代表我們努力，保障我們以及你們的未來」。

來自愛爾蘭26個郡的157名少年和青少年代表與下議院議員人數相當。雖然不是國會正式會議，愛爾蘭下院議長歐法雷爾（Sean O Fearghail）親自主持，愛爾蘭廣播電視（RTE）進行現場轉播。

來自多尼哥郡（Donegal）的17歲歐伯伊爾（Conal O'Boyle）表示，世界正處於「氣候崩潰的快車道」，呼籲孩童們團結一心。

此外，歐伯伊爾批評愛爾蘭對化石燃料的依賴，以及同意能源公司鑽探西海岸的決策者。他說，「在氣候行動方面，他們使愛爾蘭在國際上丟臉」。

來自梅奧郡（Mayo）的14歲希奧達．茉娜漢（Sioda Monaghan）說，忽視這場危機是不人道的，也不是辦法，「我們當中有多少人停下來想想，不採取行動的代價？」